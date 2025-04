Uitgebalanceerde kleuren met EIZO

terug

Evely Duis noemt zichzelf portret- en modefotograaf, maar zegt dat ze vooral beelden creëert. “Soms maak ik ook stillevens of doe ik een branding shoot. De ene keer is het voor een kledingmerk of een modemerk, de andere keer voor een sieradenmerk. Mijn expertise is vanuit niets een beeld scheppen.”

© Evely Duis

Door haar vrije werk trekt Evely klanten aan die bij haar passen. Zij vindt het een uitdaging om de merken waarvoor ze werkt te versterken met haar fotografie. “Bij een model die foto’s nodig heeft probeer ik het beste uit de persoon te halen. Maar ook bij gewone mensen zoek ik altijd naar een krachtige uitstraling. Je bent altijd mooi zoals je echt bent, is mijn motto. Ik streef ernaar hun beste versie in beeld te brengen.”

Opleiding

Als tiener maakte Evely al foto’s met haar vriendinnen, maar aanvankelijk dacht zij er niet meteen aan om fotograaf te worden. “Ik heb eerst Sint-Lucas gedaan, een Mbo-opleiding, waar ik veel over media en vormgeving leerde.” Daarna vertrok ze naar Brussel voor een Hbo-opleiding, waar ze veel techniek kreeg. Colormanagement was een vast onderdeel van de studie. “Ik was heel blij met de technische informatie. Daardoor kon ik snel als fotograaf aan de slag.”

Sfeer van de foto

Bij mode is kleur uiteraard van levensbelang. Een paarse jurk moet niet ineens blauw op de foto komen. Daarom let Evely Duis er nauwlettend op hoe de kleuren op de foto overkomen. “Mijn beelden zijn uitgebalanceerd en daarom denken mensen dat er extreem veel edit aan gedaan is. Maar het enige waar ik echt tijd aan besteed is de huid. Ik probeer altijd tijdens de opname te zorgen dat de kleuren mooi zijn. De sfeer van de foto zit er daarom al bij de opname in. Dat heb ik geleerd bij mijn opleiding.” Na een shoot moeten er veel beelden worden aangeleverd, waardoor snel werken een noodzaak is. “Omdat ik de kleuren op orde heb, hoef ik alleen nog maar wat retouche van de huid te doen voordat ik de foto’s opstuur.”

© Evely Duis

EIZO schermen

Het grote voordeel van de EIZO schermen vindt Evely dat ze een grote kleurruimte hebben. “Sommige schermen kunnen alleen sRGB kleuren weergeven, maar een EIZO scherm heeft bijna de volledige Adobe RGB kleuren, waardoor ik alle subtiele kleurverschillen goed kan zien.” Zij zet haar RAW bestanden om in Photoshop bestanden, die ze de ProPhoto RGB profiel meegeeft, de allergrootste kleurruimte. “Ik vind het prettig dat ik weet dat mijn bestanden zo ruim mogelijk zijn, zodat ik altijd alle kleuren behoud.” Uiteindelijk krijgen de klanten na bewerking de foto’s in Adobe RGB voor drukwerk of sRGB voor online en de sociale media. De EIZO schermen zijn de basis voor haar kleurbeheer. “Ik heb zowel in de studio als thuis EIZO schermen staan zodat ik er altijd op kan vertrouwen dat de kleuren kloppen. De EIZO’s zijn mijn ijkpunten. Wat je ziet is wat je krijgt.”

Ingebouwde kalibratie

Evely Duis heeft monitoren uit de ColorEdge serie, die een ingebouwde kalibratie hebben. “Ik ben nogal chaotisch, waardoor ik wel eens dingen kan vergeten en ik heb hem zo ingesteld dat hij één keer in het kwartaal automatisch kalibreert. “Dat vind ik heel fijn. Het is net zoals een auto, die moet je regelmatig onderhouden en dan blijft hij het goed doen. Een gekalibreerd scherm geeft de zekerheid dat de kleuren altijd kloppen.”

Kleur als expressie

Kleur is een belangrijk middel om expressie in de fotografie te leggen, of het nu mode is, een portret of een stilleven van een product. “Voor mij moet kleuren altijd met elkaar in balans zijn. Ik houd erg van warme herfsttinten. En het grappige is dat mijn klanten daar ook van houden. Zij komen naar mij voor mijn stijl en visie op kleur. Zij willen balans en rust in hun beelden. En daar is kleur een heel belangrijk aspect in. Als fotograaf kan ik de styliste uitzoeken met wie ik wil werken. Ik heb een netwerk opgebouwd van mensen die passen bij mijn stijl. Kleur is een essentieel expressiemiddel voor mij.”

Dit artikel verscheen ook in Pf Fotografie Magazine.

Bekijk ook deze items