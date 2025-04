Winnende producten TIPA World Awards 2025 bekend

terug

De Technical Image Press Association (TIPA) heeft de winnaars bekend gemaakt van de TIPA World Awards 2025, die de beste foto- en beeldverwerkingsproducten van het jaar bekronen. Deze prestigieuze onderscheidingen zijn een erkenning voor uitzonderlijke ontwikkelingen in beeldtechnologie, productontwerp en gebruikerservaring in de markt van professionele en consumenten gebruikers.

De winnaars werden gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van TIPA-leden, die dit jaar werd gehouden in Istanbul, Turkije. Redacteuren en vertegenwoordigers van TIPA’s wereldwijde netwerk van gedrukte en online publicaties in Azië, Australië, Europa en Noord-Amerika, samen met een afgevaardigde van de Japanse Camera Journal Press Club, stemden in 40 productcategorieën, van camera’s en lenzen tot software, accessoires, monitoren en uitvoersystemen.

Een selectie uit de prijswinnende camera’s

1: Beste middenformaat camera: FUJIFILM GFX100RF

Deze spiegelloze camera combineert de verbluffende beeldkwaliteit van middenformaat met het slanke, draagbare ontwerp in de stijl van een meetzoeker body en is gemaakt voor professionals die weigeren compromissen te sluiten. Met een ongelooflijke 102-megapixel sensor legt de GFX100RF adembenemende details, een rijk dynamisch bereik en uitstekende prestaties bij weinig licht vast. De robuuste maar lichte constructie zit boordevol functies op professioneel niveau, waaronder een snel en nauwkeurig autofocussysteem en een elektronische zoeker met hoge resolutie. Het grote, scharnierende LCD-scherm biedt flexibele compositieopties, die nog verder worden verbeterd door drie Digital Teleconverter-instellingen (45 mm, 63 mm en 80 mm) en een verscheidenheid aan beeldverhoudingen. Of je nu commercieel werk, portretten, landschappen of fine art fotografeert, de GFX100RF is een krachtpatser die compromisloze beeldkwaliteit levert in een opmerkelijk compact formaat.

2: Beste full-frame camera voor experts: Nikon Z6III

De Nikon Z6III is een full-frame spiegelloze camera voor zowel professionals als liefhebbers. Met een sensor van 24,5 megapixels en een geavanceerde beeldprocessor levert deze camera een uitzonderlijke beeldkwaliteit en snelle prestaties. De camera heeft twee kaartsleuven, één voor SD en één voor CFexpress, veelzijdige autofocus met verbeterde onderwerptracering en continu-opnamen met hoge resolutie voor het vastleggen van snel bewegende onderwerpen. De 6K/60p UHD-videomogelijkheden met 60 beelden per seconde zijn ideaal voor videomakers die op zoek zijn naar uniek beeldmateriaal. Het ergonomische ontwerp, de robuuste weerbestendige behuizing en de intuïtieve bediening zorgen voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak in diverse opnameomstandigheden, waardoor de Z6III een ideale keuze is voor diverse fotografische toepassingen.

3: Beste full-frame professionele camera: Sony Alpha 1 II

Eersteklas functies gaan samen met een compact formaat en geavanceerde foto- en videotechnologie in de Sony Alpha 1 Mark II. Hoge resolutie, scherpstelnauwkeurigheid en -snelheid en AI-gestuurde innovaties, nu inclusief een krachtige pre-capture functie, vormen samen deze ideale camera voor alles van commerciële tot portret- en sport- tot natuurfotografie. De camera is ontworpen voor professionele fotografen en videografen en beschikt over een verbeterde verwerkingsengine, verbeterde 8K-video-opname en robuuste aansluitmogelijkheden, samen met een superieure ergonomie en robuuste constructie die bestand is tegen veeleisende opname omgevingen. Met geavanceerde technologie en verbeterde creatieve bedieningselementen geeft de Sony Alpha 1 Mark II een nieuwe definitie aan hoogwaardige beeldverwerking voor professionele toepassingen.

Een selectie uit de prijswinnende lenzen

1: Beste standaard zoomobjectief: Sony FE 28-70mm F2 GM

Als er één zoomobjectief is dat de meeste doorgewinterde fotografen in hun cameratas hebben, dan is het wel een brandpuntsafstand van 28-70 mm, een bereik dat dit objectief uitermate flexibel maakt en geschikt voor landschappen, portretten en meer. De Sony FE 28-70mm F2 GM is een hoogwaardige, veelzijdige zoomlens met een constant diafragma van f/2.0 die uitzonderlijke prestaties bij weinig licht en prachtige achtergrondvervaging levert. Het objectief heeft een geavanceerd optisch ontwerp met meerdere asferische en extra-lage dispersie-elementen die chromatische aberraties en vervorming verminderen en zorgen voor scherpe, heldere beelden over het hele zoombereik. Het snelle en nauwkeurige autofocussysteem, in combinatie met de robuuste en weerbestendige constructie, maakt dit objectief tot een ideaal objectief voor zowel foto- als videotoepassingen.

2: Beste groothoek zoomobjectief: Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM

Deze groothoekzoomlens biedt een veelzijdig brandpuntsbereik dat geschikt is voor landschappen, architectuur en vloggen. Het objectief is uitgerust met een unieke STM-motor van het loodschroeftype, een superstille en soepel werkende AF-motor die zich uitbetaalt in aanzienlijk minder ruis en minimale focus breathing-effecten bij video-opnamen. Bij montage op compatibele camera’s met ingebouwde beeldstabilisatie beschikt het objectief over een indrukwekkende beeldstabilisatie van 8 stops, wat zeer gunstig is bij weinig licht en video’s en foto’s uit de hand. Met een gewicht van ongeveer 445 gram (iets minder dan een pond) is het zowel compact als lichtgewicht, waardoor het een praktische keuze is voor contentmakers die op zoek zijn naar beelden van hoge kwaliteit zonder de omvang van zwaardere lenzen.

3: Beste power zoomobjectief: NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ

Dit veelzijdige powerzoom objectief heeft een constant diafragma van f/4 voor een consistente belichting over het hele zoombereik. Het powerzoom mechanisme (PZ) zorgt voor soepel en nauwkeurig zoomen, waardoor het ideaal is voor videowerk. De lens bevat geavanceerde optische elementen om aberraties te minimaliseren en levert scherpe beelden met een hoog contrast. De weerbestendige constructie verhoogt de duurzaamheid in verschillende opnameomstandigheden. De snelle en stille autofocus in combinatie met de interne zoom zorgt voor een stabiele bediening. Dit objectief levert soepele actie bij een van de elf instellingen voor constante snelheid, die op afstand kunnen worden ingesteld vanaf een smartphone, computer of tablet, en is geschikt voor zowel fotografen als videografen die op zoek zijn naar flexibiliteit en hoge prestaties.

TIPA

De Technical Image Press Association (TIPA) is een wereldwijd consortium van redacteuren en vertegenwoordigers van fototijdschriften en onlinepublicaties in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië, evenals individuele experts op het gebied van beeldvorming en visuele technologieën. TIPA-leden bedienen een breed lezerspubliek – van werkende professionals tot gepassioneerde amateurs – en bieden diepgaand inzicht in de ontwikkelingen, trends en creatieve mogelijkheden van de foto- en beeldindustrie.

De volledige lijst van de winnaars van 2025 vind je op de website van TIPA.

