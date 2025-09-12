Nieuwe Samyang AF 24-60 mm F2.8 FE

terug

Transcontinenta BV, distributeur van Samyang in de Benelux, kondigt de introductie aan van de LK Samyang AF 24-60mm F2.8 FE, het tweede zoomobjectief dat in samenwerking met Schneider-Kreuznach is ontwikkeld. Met deze introductie wordt het assortiment compacte zoomobjectieven met hoge prestaties van Samyang verder uitgebreid.

LK Samyang, voorheen bekend als Samyang Optics, is het enige optische bedrijf in Zuid-Korea dat onder eigen merk verwisselbare objectieven ontwerpt, produceert en verkoopt. Met meer dan 50 jaar Koreaanse optische expertise heeft LK Samyang een sterke reputatie opgebouwd als leverancier van innovatieve en hoogwaardige objectieven. Naast de fotografieobjectieven voert het bedrijf ook het merk XEEN, een cineobjectievenlijn die dit jaar het 10-jarig jubileum viert. Samen belichamen de twee merken de visie: “LK Samyang & XEEN: Betrouwbare technologie, die creatieve contentmakers wereldwijd ondersteunt.”

Introductie tijdens vijfde deelname aan IBC

Vandaag op de IBC 2025 in Amsterdam, een van ’s werelds toonaangevende vakbeurzen voor broadcast- en filmtechnologie, presenteert LK Samyang haar nieuwste innovatie, de de AF 24-60mm F2.8 FE. Eerder dit jaar introduceerden LK Samyang en Schneider-Kreuznach de AF 14-24mm F2.8 FE, ’s werelds eerste ultragroothoekzoom met schroefdraad voor filters. Het ontving veel lof voor de beeldkwaliteit, compact ontwerp en de filterdraad. De nieuwe Samyang AF 24-60mm F2.8 FE bouwt voort op dit succes en breidt het assortiment uit met een standaardzoomobjectief dat compromisloze optische kwaliteit levert in een compact en licht ontwerp, geoptimaliseerd voor zowel fotografie als video.

Belangrijkste kenmerken van de AF 24-60mm F2.8 FE

Hoogwaardige optische prestaties dankzij co-ontwikkeling met Schneider-Kreuznach

Veelzijdig standaardzoombereik van 24–60mm

Constant diafragma van F2.8 voor uitstekende prestaties bij weinig licht en creatieve scherptediepte

Compact en lichtgewicht ontwerp van slechts 494 gram

Indrukwekkende close-upmogelijkheden vanaf slechts 18 cm (in de groothoekstand)

Weerbestendige constructie met aluminium behuizing en IP5X stof- en spatwaterbescherming

Gericht op contentmakers: ideaal voor fotografie, video, vloggen en hybride contentcreatie

Een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen Samyang en Schneider

Samen met de AF 14-24mm F2.8 FE geeft de nieuwe AF 24-60mm F2.8 FE invulling aan de Samyang-filosofie van “Compact High-Performance Zooms” en vormt het een krachtige aanvulling op het zoomaanbod dat creatieve makers ondersteunt bij het verkennen van nieuwe perspectieven en het vertellen van verhalen met hun beelden.

Piet Thiele, Head of Photo / Cine bij Schneider-Kreuznach meldt: “Begin dit jaar hebben we samen met LK Samyang een succesvolle basis gelegd met de AF 14-24mm F2.8 FE. Met de nieuwe AF 24-60mm F2.8 FE zetten we deze samenwerking snel voort en maken we de volgende stap: een veelzijdig zoomobjectief dat creatieve geesten nog meer vrijheid geeft om hun ideeën uit te werken en nieuwe perspectieven te ontdekken.”

Bonwook Koo, CEO van LK Samyang: “De AF 24-60mm F2.8 FE is het tweede zoomobjectief dat we samen met Schneider-Kreuznach hebben ontwikkeld en betekent een belangrijke mijlpaal in de voltooiing van onze zoomlijn. Door onze 50 jaar optische expertise te combineren met de ervaring uit onze samenwerking met Schneider, blijven we innovatieve oplossingen bieden die makers wereldwijd inspireren. We zijn verheugd om dit objectief vandaag te presenteren tijdens onze vijfde deelname aan IBC 2025.”

Prijs en beschikbaarheid

De Samyang AF 24-60mm F2.8 FE is vanaf eind oktober 2025 verkrijgbaar bij de erkende Samyang verkooppunten in de Benelux voor een adviesverkoopprijs van € 749,99 inclusief btw.

