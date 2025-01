 Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM 

terug

De nieuwe RF 16-28mm F2.8 IS STM, die vandaag wordt geïntroduceerd, is een full-frame ultragroothoeklens die klein maar toch krachtig en creatief is. Dankzij een ultrawijd bereik van 16-28mm en een snel diafragma van f/2.8, plus 5,5-stops optische beeldstabilisatie1, 2 en hoge weerbestendigheid3, is het een lichtgewicht en compacte zoom voor indrukwekkende foto’s en video’s.

Met een design dat is ontworpen met het oog op prestaties en gebruiksvriendelijkheid, kun je met de RF 16-28mm F2.8 IS STM fascinerende reis- en landschapsopnamen maken, maar ook indrukwekkende architectonische en interieuropnamen, en dat met een perspectief dat meer ruimte inneemt binnen het beeld. Een groot diafragma zorgt daarnaast voor een creatievere benadering van je foto’s en video’s, zodat je eenvoudig een onderwerp kunt isoleren bij f/2.8 of kunt blijven fotograferen als het licht minder wordt. En wanneer de bagageruimte beperkt is, is de lens een compacte reisgenoot omdat deze kan worden ingeschoven tot slechts 91mm.



Deze ingebouwde innovaties zijn allemaal mogelijk dankzij de Canon RF-vatting, die snellere communicatie biedt met camera’s uit de EOS R-serie. De RF 16-28mm F2.8 IS STM is de nieuwste compacte RF-lens van Canon en vormt samen met de RF 28-70mm F2.8 IS STM een paar lenzen die de brug slaan tussen compacte, lichtgewicht ontwerpen en snelle diafragma-prestaties.

Belangrijkste kenmerken van de RF 16-28mm F2.8 IS STM

• Ultrawijd brandpuntbereik van 16-28mm met altijd een groot diafragma van f/2.8, voor een breed scala aan opnamescenario’s

• 5.5-stops aan optische beeldstabilisatie (IS)1

• 8-stops bij gebruik in combinatie met de In-Body Image Stabilizer (IBIS)2

• Uitstekende beeldkwaliteit en scherpe contrastrijke beelden dankzij twee asferische en vier UD-lenselementen plus Super Spectra-coating

• Duurzame kwaliteit met extra weerbestendigheid

• Cirkelvormig diafragma met 9 lamellen voor prachtige artistieke controle van bokeh en highlights

Prijs en beschikbaarheid

De RF 16-28mm F2.8 IS STM biedt een unieke combinatie van een ultrawijd zoombereik van 16-28mm met een snel diafragma van f/2.8, plus 5.5-stops1 optische beeldstabilisatie in een lichtgewicht en compacte body. Deze combinatie van hoogwaardige optica met de creatieve en praktische functionaliteit van een snel diafragma, plus een klein formaat dat ideaal is voor op reis, is perfect voor liefhebbers die landschappen, interieurs of andere groothoekfoto’s en/of video’s willen vastleggen. De nieuwe lens is te koop vanaf februari en heeft een verkoopadviesprijs van €1319,99. Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.

