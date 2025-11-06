Canon lanceert EOS R6 Mark III en RF 45mm F1.2

terug

Canon komt vandaag met een fascinerende dubbele release: de krachtige EOS R6 Mark III en de innovatieve RF 45mm F1.2 STM prime-lens – beide ontworpen voor storytellers die hun creativiteit naar een hoger niveau willen tillen.

De EOS R6 Mark III is een krachtige fotocamera – met tevens geavanceerde filmfuncties – die uitzonderlijke kwaliteit en controle biedt voor fotografen die een breed scala aan onderwerpen vastleggen – van sport en wildlife tot bruiloften en portretten. De EOS R6 Mark III, die boven de EOS R6 Mark II is gepositioneerd, biedt aanzienlijke upgrades op het gebied van resolutie, tracking en connectiviteit en vergroot daarmee de keuze naast de bestaande EOS R5- en EOS R6-modellen.

Nieuw in het assortiment is daarnaast de innovatieve RF 45mm F1.2 STM, Canon’s lichtste f/1.2 RF-lens met een gewicht van slechts 346 gram. Deze lens onderscheidt zich in deze categorie: hij is ultrasnel, heeft een vloeiende autofocus en levert hoogwaardige prestaties zonder een professioneel prijskaartje. De lens introduceert voor het eerst Canon’s grootste diafragma in het assortiment voor de enthousiaste consument en biedt uitstekende prestaties bij weinig licht en meer creativiteit. De RF 45 mm F1.2 STM is een game-changer voor fotografen die op zoek zijn naar controle over de scherptediepte en levert uitstekende creatieve resultaten.

EOS R6 Mark III: kwaliteit en prestaties gaan hand in hand

De EOS R6 Mark III biedt een uitzonderlijke balans tussen resolutie, snelheid en betrouwbaarheid, waardoor het een veelzijdige camera is voor een breed scala aan fotografiestijlen. Met een nieuw ontwikkelde 32,5 megapixel full-frame sensor en 40 fps continu-opnamen1 legt deze camera meer details vast dan de EOS R6 Mark II, terwijl de indrukwekkende snelheid behouden blijft. Met een uitgebreide buffer die tot wel 150 RAW-beelden in één reeks kan verwerken (bij gebruik van CFexpress-kaarten), intelligente autofocus-tracking en robuuste filmfuncties is de EOS R6 Mark III gemaakt voor snelle actiemomenten. Dankzij de aanpasbare bedieningselementen en de weerbestendige behuizing is het een robuuste en flexibele camera die naadloos past in elke creatieve workflow – van sport en wildlife tot evenementen, landschappen en portretten.

De EOS R6 Mark III blinkt uit bij weinig licht3 en biedt een ISO-bereik tot maar liefst 64.000 voor scherpe, gedetailleerde opnamen, zelfs onder uitdagende omstandigheden. De ingebouwde bijsnijdmodi vergroten het bereik effectief – perfect voor wildlife en sport – terwijl de tot 8,5 stops4 gecombineerde beeldstabilisatie ervoor zorgt dat foto’s uit de hand scherp en stabiel blijven. Deze camera heeft ook minder geheugenruimte nodig dan de EOS R5-serie en biedt een goede balans tussen bestandsgrootte en prestaties. De camera ondersteunt snellere workflows, vereist minder gegevensopslag en levert toch de beeldkwaliteit die gebruikers verwachten.

De belangrijkste kenmerken van de EOS R6 Mark III:

32,5 megapixel resolutie

40 fps1 elektronische sluiter

Maximaal 8,5-stops IS4

Wi-Fi5 en Bluetooth

CFexpress- en UHS-II SD-kaartsleuven

Maximaal 7K RAW-video

Open Gate

RF 45mm F1.2 STM: Snel diafragma, indrukwekkende resultaten

De RF 45mm F1.2 STM is in meerdere opzichten een primeur: het is Canon’s eerste niet-professionele RF-lens met een diafragma van f/1.2, weegt minder dan 350 gram en biedt autofocus voor een betaalbare prijs. Deze lens maakt deel uit van de RF-lensserie voor enthousiaste fotografen en is ontworpen om creatieve experimenten te stimuleren met een prachtige geringe scherptediepte en expressieve beelden bij weinig licht. Tot nu toe was het supersnelle diafragma van f/1.2 voorbehouden aan veel duurdere lenzen, maar nu kunnen dus ook enthousiaste gebruikers cinematografische verhalen, lifestylefoto’s en portretten maken met verbluffende helderheid en sfeer. De STM AF-technologie van Canon zorgt ervoor dat onderwerpen scherp blijven, zodat gebruikers zich eenvoudig kunnen concentreren op hun eigen creatieve visie.

Ontworpen voor alledaagse veelzijdigheid

De RF 45mm F1.2 STM is zeer veelzijdig met een constante lengte en aparte focus- en bedieningsringen, waardoor deze lens een uitstekende keuze is voor hybride storytellers. De RF 45mm F1.2 STM heeft ook een handige filtermaat van 67 mm en een minimale scherpstelafstand van 45 cm, waardoor creatieve gebruikers de vrijheid hebben om hun resultaten nauwkeurig af te stellen. Deze nieuwe lens heeft ook een duurzame metalen vatting, een diafragma met 9 lamellen en is compatibel met de focus breathing-correctietechnologie van Canon. Al deze eigenschappen zorgen samen voor duurzame prestaties en prachtige resultaten.

De belangrijkste kenmerken van de RF 45mm F1.2 STM

Licht in gewicht met 346 gram

45mm standaard brandpuntsafstand

Supersnel f/1.2 diafragma

STM autofocus motor

Speciale bedieningsring

9-lamellen tellend diafragma

Super Spectra coating

Focus breathing-correctie compatibiliteit

Ga voor meer informatie naar www.canon.nl.

