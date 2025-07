terug

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 27 september 2025 tot en met 25 januari 2026 een tentoonstelling van de Nederlandse persfotograaf Nico Koster. De expositie Appel en Lennon toont een selectie van zijn meest spraakmakende beelden met kleurrijke portretten van schilder en beeldhouwer Karel Appel en zwart-wit foto’s van het legendarische vredesprotest van John Lennon en Yoko Ono in Amsterdam.

© Nico Koster

Nico Koster heeft als veelzijdige fotograaf van 1963 tot 1988 voor dagblad De Telegraaf het nieuws van dichtbij vastgelegd. Met een scherp oog voor het menselijke verhaal en een sterk gevoel voor compositie documenteerde hij zowel de wereld van politiek en conflict als die van kunst en cultuur. Zijn werk biedt een uniek tijdsbeeld van de tweede helft van de 20e eeuw.

De fotograaf richtte zijn camera meer dan zestig jaar op kunstschilders. Hij bezocht ze in hun ateliers, won het vertrouwen en raakte met verschillende kunstenaars goed bevriend. Gedurende dertig jaar fotografeerde hij het flamboyante leven van Karel Appel (1921-2006) in wereldsteden als Amsterdam, New York, Parijs en Tokio. Ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag is in 2021 in samenwerking met Jaski Gallery een monografie uitgebracht.

© Nico Koster

John Lennon en Yoko Ono verbleven in 1969 in het Amsterdamse Hilton Hotel voor hun beroemde Bed-In for Peace. Door een week lang in bed te liggen en de internationale pers uit te nodigen, vestigde het pasgetrouwde stel de aandacht op de wereldvrede. Nico Koster was getuige van deze historische huwelijksreis en maakte iconische foto’s van het paar.

Nico Koster (1940) woont en werkt in Amsterdam. De fotograaf won in 1975 een tweede prijs bij World Press Photo en in 1983 was hij winnaar van de prestigieuze Zilveren Camera. In 1988 was Koster oprichter van Jaski Gallery in Amsterdam, met een focus op Cobra kunst. Naast exposities in binnen- en buitenland is zijn omvangrijke oeuvre, met duizenden beelden van beroemdheden en de dagelijkse realiteit op straat, gebundeld in talrijke fotoboeken.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl