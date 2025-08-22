Buy My Darlings: LET LOVE RULE

terug

Buy My Darlings keert in september terug naar NDSM FUSE in Amsterdam-Noord met een bijzondere vijfde editie, getiteld Let Love Rule waarin hedendaagse fotografie, ontmoeting en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Het evenement bestaat uit een vier weken durende tentoonstelling van zestien fotografen en een uitgebreider driedaags programma van 19 – 21 september. Naast het artistieke programma krijgt het evenement dit jaar een extra maatschappelijke betekenis met een liefdadigheidsactie voor Gaza.

© Chantal Heijnen

Deze vijfde editie van Buy My Darlings legt de nadruk op een tentoonstelling, die vier weken lang te zien zal zijn van 11 september tot en met 5 oktober. Hier krijgen zestien fotografen de kans om hun werk aan een groot publiek te presenteren. Een zorgvuldig gecureerde verzameling van liefdevolle projecten van fotografen, waarin verbinding en menselijke verhalen centraal staan. Met werk van gerenommeerde namen zoals Morad Bouchakour, Chantal Heijnen en Marco van Duyvendijk en nieuwer talent zoals Marike Hoex en ‘Klaas’.

© Marco van Duyvendijk

In het weekend van 19 – 21 september – breidt Buy My Darlings de tentoonstelling uit met een programma waarin meer fotografen en uitgevers zich aansluiten. Via het inmiddels beproefde recept van verkoop via tafels tonen zij hun werk, verkopen prints en boeken en gaan direct in gesprek met het publiek. Ook de meeste kunstenaars van de tentoonstelling zullen dat weekend aanwezig zijn. Buy My Darlings is weer the place to be waar kunstliefhebbers fotografen leren kennen, hun verhalen horen en bijzondere fotoboeken kunnen ontdekken tijdens boekpresentaties en signeersessies. Naast fotografen zijn er stands van uitgevers zoals Fw:Books, The Eriskay Connection, Lecturis en Self Publishers United.

© Ernst Coppejans, Uit de serie ‘from the streets to the heart’. Portretten in woord en beeld van LHBTIQ mensen die dakloos zijn omdat ze zichtzelf wilden zijn.

Dit jaar krijgt Buy My Darlings een extra betekenis met een bijzondere liefdadigheidsactie. Fotografen doneren een speciale foto in kleine oplage, waarvan de volledige opbrengst naar humanitaire hulp in Gaza gaat. Bezoekers kunnen ter plekke een werk kopen en via de QR-code direct doneren aan OxfamNovib en/of Save the Children, beiden actief in Gaza.

© Sabine van Wechem, In mijn liefde voor Lin is de camera een verlengstuk van mijn hand en mijn hart. Deze beelden komen voort uit de relatie tussen haar en mij.

Buy My Darlings groeide in vijf jaar uit tot een vaste waarde in de Nederlandse fotografie, waarin kunst en ontmoeting centraal staan. Deze jubileumeditie belooft een spectaculaire combinatie van expositie, kunstverkoop, interactie en maatschappelijke impact.

Alle namen van de kunstenaars van de tentoonstelling op een rij:

Morad Bouchakour, Ernst Coppejans, Marco van Duyvendijk, Tara Fallaux, Martijn van de Griendt, Chantal Heijnen, Marike Hoex, Louise Honée, ‘Klaas’, Floor Meijers, Femke Reijerman, Maarten van Schaik, Mo Verlaan, Dylan van Vliet, Prins de Vos en Sabine van Wechem.

Alle deelnemers van het event van 19 – 21 september:

Bovenstaande kunstenaars aangevuld met Hans Bol, Boudewijn Bollmann, Maria Dabrowski, Jennifer Drabbe, Jasper Groen, Ton Grote, Emilie Hudig, Ruben Lundgren, Anneloes Pabbruwee, Bonnita Postma, Claude Vanheye, Jasper Zwartjes en uitgevers als The Eriskay Connection, Fw:Books, Lecturis en Self Publishers United.

Buy My Darlings

https://www.instagram.com/buy_my_darlings