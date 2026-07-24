New Yorkse graffiticultuur in STRAAT Museum

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Van 9 oktober 2026 tot en met 13 maart 2027 presenteert STRAAT Museum ART IS NOT A CRIME. Henry Chalfant, graffiticultuur in beeld, NYC, 1977-1987. De tentoonstelling belicht het erfgoed van fotograaf en documentairemaker Henry Chalfant (Verenigde Staten, 1940), die met zijn werk en persoonlijkheid de graffiticultuur tot op de dag van vandaag vormt. Het is het eerste grote overzicht in Nederland dat graffiti benadert vanuit zijn eigen documentaire kern.

© Henry Chalfant, Joker and Shoe in front of a USA piece, Amsterdam, 1985

Fundament van een cultuur

Chalfant begon zijn artistieke carrière als beeldhouwer in New York in de jaren 70, voordat hij zich richtte op fotografie en film. Tijdens zijn dagelijkse metroritten ontdekte hij hoe jongeren uit alle wijken van de stad vervallen metrowagons veranderden in rijdende kunstwerken, en besloot dit fotografisch vast te leggen. In de jaren die volgden bouwde hij een wereldberoemd archief op van meer dan 800 foto’s van beschilderde metrorijtuigen, aangevuld met honderden antropologisch georiënteerde portretten en documentaires van de kunstenaars en de gemeenschap achter de opkomende graffiti- en hiphopcultuur. Hij wordt gezien als een van de meest gezaghebbende kenners van New York subway art en stedelijke jongerencultuur.

© Henry Chalfant, B Boy on Broadway & 96th St

Hij realiseerde zijn werk in het rauwe en vervallen New York van begin jaren 80. Wat begon op straat, wordt inmiddels beschouwd als het fundament van een cultuur die wereldwijd miljoenen jongeren naar een eigen culturele taal en identiteit heeft geleid. Chalfant documenteerde niet als journalist of kunstcriticus, maar als betrokken buitenstaander die het vertrouwen won van een diverse gemeenschap. Zijn foto’s zijn geen reportages, maar antropologische getuigenissen van binnenuit. Ze werden over vele jaren vastgelegd en waren van doorslaggevend belang voor de erkenning van graffiti en hiphop als volwaardige kunstvormen.

Twee werken van Chalfant veranderden de wereld voorgoed: de documentaire Style Wars (1983, met Tony Silver) en het boek Subway Art (1984, met Martha Cooper), dat tot op de dag van vandaag geldt als de bijbel binnen de graffiticultuur. Chalfant leefde tussen de schrijvers en documenteerde niet alleen hun werk, maar ook de volledige sociale wereld eromheen. Hij publiceerde daarnaast Spraycan Art met James Prigoff (1987). Werk van Chalfant bevindt zich onder meer in de collecties van het Metropolitan Museum of Art, het Carnegie Institute en het Groninger Museum. Eerdere grote overzichtstentoonstellingen van zijn werk waren te zien in 2018 in het Centro de Arte Tomás y Valiente in Madrid en van 2019 tot 2020 in The Bronx Museum in New York. STRAAT Museum is voorlopig de laatste halte op deze internationale tournee.

© Henry Chalfant, K Slay in East Harlem

Een venster op New York en op Amsterdam

ART IS NOT A CRIME is geen kunsthistorisch overzicht van de oorsprong van graffiti in New York, maar een venster op hoe Chalfant keek: nieuwsgierig, van binnenuit, zonder oordeel. De tentoonstelling eert daarbij expliciet de unieke historische rol van Amsterdam: als de Europese stad die begin jaren 80 de New Yorkse graffiticultuur ontving en legitimeerde, en als een van de belangrijkste vertrekpunten voor de wereldwijde verspreiding van de cultuur. In 1984 exposeerde Chalfant zijn foto’s in de galerie van Yaki Kornblit aan de Willemsparkweg in Amsterdam-Zuid. Een select groepje Amsterdamse tieners uit Zuid, een jaar eerder al geïnspireerd door graffiti op canvas, ontdekte in deze foto’s opeens een fotografisch venster op de werkelijkheid. Met de beperkte technische middelen van die tijd werden foto’s van de expositie gemaakt, vermenigvuldigd en verspreid onder de Amsterdamse jeugd – en vonden zo ook hun weg naar een groeiend netwerk van graffitischrijvers in andere Europese steden. Het werk van Chalfant inspireerde zo een generatie jongeren en stond aan de basis van een internationale culturele ontwikkeling.

© Henry Chalfant, Playground, Amsterdam, 1985

Monumentale foto’s

ART IS NOT A CRIME is opgebouwd rond de uitgangspunten die Chalfant in zijn documentaire werk hanteerde: omvang, kwaliteit, kwantiteit en belichtingstijd. Bezoekers zien monumentale foto’s van gepainte New Yorkse metrostellen op ware grootte (1:1) – ruim drie meter hoog en tot 25 meter breed – van onder anderen Lee, Kel, Futura, Lady Pink, Blade, Dez, Skeme, Mare, Seen, Zephyr en Crash. Daarnaast toont de tentoonstelling 72 metallic prints voor een blik in detail op stijlen en werk, antropologische foto’s en handgeschreven annotaties in ‘De blik van Henry’, een videocyclus met onder meer Style Wars, Lady Pink en Skeme, en origineel archiefmateriaal: fotomontages, vintage zilvergelatinefoto’s, de handgeschreven opzet van Subway Art, blackbooks en handgetekende schetsen.

Een geïntegreerd onderdeel van de tentoonstelling belicht het Nederlandse verhaal: hoe Chalfants fotografie niet alleen de New Yorkse graffitiscene documenteerde, maar ook de verspreiding en ontwikkeling van graffiti in Nederland beïnvloedde. De inhoudelijke samenstelling is verzorgd door curator SUSO33. Dutch Graffiti Library treedt op als gastcurator en levert vanuit haar archief een bijdrage aan de verbinding met de Nederlandse graffitigeschiedenis.

Programmering

Bij de tentoonstelling komt een uitgebreid programma, met rondleidingen, artist talks, vrijdagavondprogrammering en activiteiten waarbij bezoekers zelf aan de slag kunnen. Ook doet STRAAT mee aan de Amsterdamse Museumnacht die in het teken komt te staan van ART IS NOT A CRIME. Informatie over het programma is vanaf de opening terug te vinden op de activiteitenpagina van de website.

Over STRAAT Museum

STRAAT Museum is hét museum voor street art en graffiti, gevestigd in een monumentale scheepsloods van circa 8.000 m² op het NDSM-terrein in Amsterdam. Het museum toont meer dan 180 grootschalige werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Naast het presenteren van monumentale kunstwerken besteedt STRAAT aandacht aan de achtergronden, verhalen en ontwikkelingen binnen de street art- en graffiticultuur.

STRAAT Museum

NDSM-Plein 1

Amsterdam

www.straatmuseum.com