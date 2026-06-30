Debutant: Onzichtbaar bestaan van Petra Mwaro

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Onzichtbaar Bestaan is een aangrijpende fotoserie van Petra Mwaro-Jansen, die de verborgen wereld van dakloze vrouwen onthult.

In deze online serie van Debutant brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes.

© Petra Mwaro

Over de serie

Onzichtbaar Bestaan is een aangrijpende fotoserie van Petra Mwaro-Jansen, die de verborgen wereld van dakloze vrouwen onthult. Met indringende portretten en symbolische zwart-witfoto’s legt Petra het bestaan van vijf vrouwen vast. In deze serie speelt ze met de (on)zichtbaarheid van dakloze vrouwen, die vaak in de schaduw van de samenleving leven.

Door middel van schaduwen, reflecties en doorkijkjes laat ze zien hoe deze vrouwen zich noodgedwongen verbergen om zichzelf te beschermen – en hoe de maatschappij hen slechts fragmentarisch en onvolledig waarneemt. Het spel tussen licht en donker symboliseert zowel hun kracht als hun kwetsbaarheid.

© Petra Mwaro

© Petra Mwaro

“Veel mensen beseffen niet dat één op de drie daklozen een vrouw is,” zegt Mwaro. “Ze blijven vaak verborgen uit schaamte of noodzaak, maar dat maakt hun situatie niet minder schrijnend.” De cijfers zijn confronterend: meer dan de helft van de dakloze vrouwen heeft te maken gehad met geweld of misbruik.

Deze indrukwekkende serie maakt deel uit van de grootste expositie over veiligheid in Nederland genaamd Veilig Samen Leven en is te zien tussen 12 februari en 9 mei 2025 in onder andere de Grote Kerk Den Haag. Ga naar veiligsamenleven.nl voor meer informatie.

© Petra Mwaro

© Petra Mwaro

Over de fotograaf

Petra Mwaro (58), afgestudeerd in 2020 aan de School voor Fotografie, is kunst- en portretfotograaf. Deze fotograaf volgen kan via Instagram of de website.

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