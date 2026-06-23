Debutant: Rob Jasperse met Buurt in verandering

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In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze keer: fotograaf Rob Jasperse met Buurt in verandering.

© Rob Jasperse

Over deze serie

De Zwartjanstraat, een levendige plek in de wijk Het Oude Noorden in Rotterdam met een sterk multicultureel karakter, al decennia lang. Waar de diverse culturele groeperingen meer náást elkaar lijken te leven dan mét elkaar. In dit project tekent de fotograaf verhalen op van bewoners en ondernemers. Hoe kijken zij naar de verandering van de wijk, van hun straat? Kloppen de beelden van verlies van wat was, het gevoel er niet bij te horen, het vertrouwen van weer anderen om er een succes van te maken? Interessant om dit fotografisch te onderzoeken.

Al werkend dienen zich nieuwe inzichten aan. Het project krijgt op deze manier vorm. Dat de straat verandert, lijdt geen twijfel: waar winkels die er van oorsprong waren, verdwijnen, komen winkels van immigranten en hun nakomelingen. Aanvankelijk kleine levensmiddelenwinkeltjes, maar ook steeds meer in het hogere segment: een grote, nieuwe kruidenwinkel en diverse damesmodewinkels met kleding voor bijzondere gelegenheden met klanten uit het hele land. Ontwikkelt zich zo nieuwe schoonheid?

© Rob Jasperse

© Rob Jasperse

© Rob Jasperse

© Rob Jasperse

Over de fotograaf

Rob Jasperse (1953) is fotografisch autodidact, hoewel beeldend opgeleid en enkele jaren werkzaam als docent Tekenen in het Voortgezet Onderwijs. In de jaren ’80 en ’90 al gegrepen door de straatfotografie en het werken in de doka. Na het werkzame leven herintreder in de fotografie, waarbij de liefde voor zwart-wit en ‘de straat’ gebleven is.

Publicaties:

Wij, de buurt ; verzameling voordeurportretten gemaakt in de ‘schilderswijk’ in Amersfoort met als doel verbinding te creëren tijdens Corona; Eigen beheer, april 2021

; verzameling voordeurportretten gemaakt in de ‘schilderswijk’ in Amersfoort met als doel verbinding te creëren tijdens Corona; Eigen beheer, april 2021 Ontmoeting ; foto’s in combinatie met gedichten van Jacques de Waart naar aanleiding van een expositie in het Rietveldpaviljoen, Amersfoort; Eigen beheer, 2023

; foto’s in combinatie met gedichten van Jacques de Waart naar aanleiding van een expositie in het Rietveldpaviljoen, Amersfoort; Eigen beheer, 2023 Deze fotograaf volgen kan via Instagram of ga naar de website.

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