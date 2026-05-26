WORLDWIDE STREETS in Amsterdam

WORLDWIDE STREETS keert terug naar Amsterdam met internationale tentoonstelling Amsterdam, juni 2026 – WORLDWIDE STREETS keert deze zomer terug naar Amsterdam met een nieuwe, dynamische tentoonstelling gewijd aan hedendaagse straat- en documentairefotografie. Van 16 tot en met 21 juni 2026 vormt een galerie in De Hallen Amsterdam het decor voor een week waarin internationale topfotografen en lokaal talent samenkomen.

© Nick Miller

Het programma biedt een veelzijdige blik op de evoluerende beeldtaal van straatfotografie, met tentoonstellingen en community-evenementen die ontmoeting en uitwisseling centraal stellen. De tentoonstelling staat onder curatorschap van oprichters Peter Kalnbach en Sébastien Jean. Zij hebben met WORLDWIDE STREETS een wereldwijd platform opgebouwd voor fotografie in de publieke ruimte.

© Jop Verheijen

Tot de headliners van deze editie behoren Sean Tucker, Joshua K Jackson, Dawn Eagleton, Mark Fearnley, Nina Papiorek, Nick Miller, Matt Hall en Mania de Praeter. Zij exposeren naast een sterke vertegenwoordiging van lokale fotografen, waaronder Niels Koopmans, Roger Janssen, Karlynne Wintels, Iris Loder, Vica Rosario en Priscilla Natasha.

Nieuw dit jaar is een open call voor opkomend fotografie talent wereldwijd. De volledige opbrengst vanuit inschrijvingen wordt gedoneerd aan Through the Eyes of Children, waarmee WORLDWIDE STREETS haar maatschappelijke betrokkenheid onderstreept en fotografie inzet als middel voor impact buiten de culturele sector.

Met edities in steden als Amsterdam, Berlijn, Hamburg en Tokio blijft WORLDWIDE STREETS bouwen aan een internationaal netwerk waarin community, toegankelijkheid en fysieke ontmoeting centraal staan. Het platform biedt op deze wijze een krachtig alternatief voor de vluchtigheid van sociale media en creëert ruimte voor verdieping binnen de straatfotografie.

Waar: Hannie Dankbaarpassage 25, 1053 RT Amsterdam

Wanneer: dinsdag 16 juni t/m zondag 21 juni

Opening: donderdag 18 juni Meer info, volledige line-up en programma: www.worldwidestreets.com

