Nederlandse topfotografen onder de hamer

terug

Van de destijds geruchtmakende fotoseries ‘Mature’ van de onlangs overleden Erwin Olaf (1959 – 2023) en werk uit de serie ‘World’ waar Ruud van Empel internationaal mee doorbrak, tot intieme beelden van toonaangevend fotograaf Sanne Sannes (1937 – 1967). Op 11 en 12 december gaan er diverse werken van vermaarde Nederlandse fotografen onder de hamer bij het Amsterdamse veilinghuis Adams. In het veilingaanbod onder andere iconisch stukken van Ruud van Empel, Sanne Sannes, Erwin Olaf en Hendrik Kerstens.

© Ruud van Empel, World #35, 2010

De nieuwe veiling van veilinghuis Adams biedt fotografieliefhebbers en -verzamelaars een ongeëvenaarde kans om foto’s van de meest gerespecteerde Nederlandse fotografen in handen te krijgen.

© Erwin Olaf, mature series, cindy, c. 1999

Waaronder meerdere werken van Erwin Olaf (1959 – 2023). Zoals de fotoreeks ‘Mature’, die bestaat uit tien portretten van oudere vrouwen – tussen de eenenzestig en negenentachtig jaar oud – die als pin-up zijn gefotografeerd. Een serie waarmee Olaf het ouder worden onderzocht en waarmee hij wilde laten zien dat er meer is dan mooi, jong en slank zijn. Bij Mature maakt Olaf ook voor het eerst gebruik van computertechnieken. Om de ouderdom te benadrukken voegde hij ouderdomsvlekken toe en zette rimpels wat extra aan.

Van internationaal erkend fotograaf Hendrik Kerstens (1956) worden drie stukken aangeboden. Het gaat om de kenmerkende indringende portretten van zijn dochter Paula. Onder andere een van de bekendste schilderachtige beelden waarbij Paula een linnen servet op haar hoofd draagt.

© Sanne Sannes Embrace, c. 1959-1967

Minder bekend bij het grote publiek maar geliefd onder verzamelaars, is het werk van Sanne Sannes (1937-1967). Sannes wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de 20e eeuw en produceerde van 1957 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1967 een rijk en innovatief oeuvre. Onder de hamer gaan twee foto’s uit de serie ‘Embrace’, gemaakt tussen 1959 – 1967. Deze foto’s bevatten alles waar Sannes om wordt geprezen: een krachtige intimiteit vastgelegd als in een filmmomentopname, uitgevoerd met geweldige licht-donkercontrasten en een hoge korreligheid.

Van wereldberoemd fotograaf Ruud van Empel (1958) wordt een van de werken geveild uit de serie ‘World’. Hij brak hiermee internationaal door en dit zorgde ervoor dat de prijzen voor zijn werk vertienvoudigden. Met World onderzoekt Van Empel het fenomeen xenofobie, de angst voor vreemden. De werken in de serie kunnen worden gezien als reacties op racisme, homofobie, genderkwesties en andere thema’s. Met de serie stelt hij zich niet activistisch op, maar toont een integraal wereldbeeld waarin iedereen gelijk is, op welke manier mensen ook van elkaar verschillen.

Kunst, mode & juwelen

De foto’s gaan op 11 en 12 december onder de hamer als onderdeel van de Kunst, Juwelen, Tassen en Wijn veiling van Adams. Ook onderdeel van de veiling is het eerste deel van de Rinsema Collectie, een verzameling van ruim 300 werken, die verdeeld zal worden over drie veilingen. De collectie werd met zorg opgebouwd door drie generaties Rinsema, beginnend bij de aan de internationale avant-garde verbonden kunstenaar Thijs Rinsema (1877 – 1947). Ook geveild wordt een prachtig werk van Jan Toorop (1858-1928) dat na circa 80 jaar terug is op Nederlandse bodem. Daarnaast is er een gevarieerd luxury aanbod, van iconische klassiekers en zeldzame collector’s items. Uiteenlopend van tassen van Chanel, Hermès en Louis Vuitton, juwelen van Cartier, Dior en Pomellato en wijn van huizen als Palmer (1959), Petrus (2010), Mouton-Rothschild (2019) en Opus One (2015).

Voor meer informatie en de catalogus klik hier

Adams Amsterdam Veiling

KIJKDAGEN:

9 en 10 december 10.00-17.00 uur

VEILING:

11 december Kunst deel I 19.30 uur (live en online)

12 december Kunst deel II 13.00 uur (online), Juwelen, Tassen, Wijn 19.30 uur (online)

Locatie kijkdagen + veiling: Lange Leidsedwarsstraat 198-200, Amsterdam

www.adamsamsterdam.com & www.invaluable.com