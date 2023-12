Erwin Olaf in Groninger Museum

terug

Erwin Olaf is onlosmakelijk verbonden met het Groninger Museum. Om hem te eren en herinneren – de fotograaf overleed op 20 september op 64-jarige leeftijd – is in de collectietentoonstelling een ruimte ingericht met een selectie van 11 foto’s uit de grote verzameling foto’s van Erwin Olaf die het Groninger Museum bezit. Je vindt er foto’s uit de series Blacks (1990), After Rodin (2016) en Chessmen (1987-1988).

© Erwin Olaf

Erwin Olaf debuteerde in de jaren tachtig als journalistiek fotograaf, maar specialiseerde zich al snel in studiofotografie. Hierin zijn terugkerende thema’s seksualiteit, vergankelijkheid en de onbedwingbare behoefte om met humor en sarcasme het publiek te choqueren.

De serie Chessmen, die in 1987 en 1988 in het museum te zien was, betekende Olaf’s internationale doorbraak. In 2003 opende zijn succesvolle tentoonstelling Silver, een overzicht van 25 jaar werk. In 2016 maakte hij voor het Groninger Museum een serie foto’s van het Nationale Ballet geïnspireerd op de beelden van Auguste Rodin.

“Ik zou het jammer vinden als er geen poging wordt gedaan om na mijn dood te kijken of ik tot de onsterfelijken kan behoren. Maar als dat niet lukt, even goede vrienden.” Erwin Olaf.

Groninger Museum | 27 Oktober 2023 – 3 Maart 2024