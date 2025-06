terug

Stichting Beeldmix en Museum Hilversum organiseren samen de grote overzichtstentoonstelling: ‘Vier de Beeldmix, Nederlandse fotografen van vroeger en nu’.

© Jasper Abels, Boys with confetti_097

Deze expositie vormt het sluitstuk van een reeks van twaalf tentoonstellingen die de veelzijdigheid van de Nederlandse fotografie vieren. ‘Vier de Beeldmix’ laat zien hoe rijk en veelzijdig de Nederlandse autonome fotografie is.

© Harry Cock, Onherstelbaar vernieuwd, Vier de Beeldmix

Heden en verleden, verschillende genres, invalshoeken, thema’s en stemmen komen samen in één beeldverhaal. ‘Vier de Beeldmix’ is het feest van het beeld en diversiteit. ‘Vier de Beeldmix’ bestaat uit een duo-expositie: een hoofdtentoonstelling in Museum Hilversum en een buitenexpositie voor station Hilversum. Samen zijn ze te zien van 27 juni 2025 tot 26 oktober 2025.

© Khalid Amakran, Mohamed, Zoulikha, Khalid, Rotterdam, Bnadem, Vier de Beeldmix

Deelnemende fotografen

Ger Dijs (1925 – 2009) & Heleen Haijtema (1980)

Neeltje Flipse-Roelse (1921-2008) & Annegien van Doorn (1982)

Ger Dekkers (1929-2020) & Paul Brouns (1967)

Johannes Bernardus Schröer (1916-1983) & Harry Cock (1952)

Robert de Hartogh (1942-2022) & Khalid Amakran (1991)

Koen Lenarts (1926-2009) & Roger Cremers (1972)

Jacob Molenhuis (1894-1987) & David Vroom (1987)

Martien Coppens (1908-1986) & Wiesje Peels (1975)

Dolf Henneke (1945-1976) & Jasper Abels (1987)

Paul den Hollander (1950) & Erik van Cuyk (1968)

Hannes Wallrafen (1951) & Kevin Osepa (1994)

Esther Kroon (1966-1992) & Vilain & Gai (T. Stoute,1987 / A. Vrolijk, 1984)

Fleur van Muiswinkel, directeur van Museum Hilversum, benadrukt het bijzondere karakter van deze tentoonstelling: “Nog nooit waren al deze series gezamenlijk onder één dak te zien. ‘Vier de Beeldmix’ is een unieke expositie die historische en hedendaagse autonome fotografie samenbrengt. Het is fascinerend om te zien hoe historische fotografie de inspiratie vormde voor de nieuwe series. De kracht van deze tentoonstelling is dat je als bezoeker de variatie aan thema’s ziet. Maar vooral ook ervaart hoe de beeldtaal en focus van fotografen door de tijd heen is veranderd.”

© Roger Cremers, Sacramentsprocessie, Eijsden, Vieren!, 19 juni 2022, Vier de Beeldmix

Fotografie op het station

NS en ProRail zijn partner van deze duo-expositie. Kunst op stations heeft een lange traditie en draagt bij aan een prettige reiservaring. “De fototentoonstellingen die Stichting Beeldmix heeft georganiseerd op stations door heel Nederland heeft veel reizigers verrast. Zij zijn mede daardoor naar het museum of culturele plek gegaan waar de tentoonstelling ook te zien was. Mooi om te zien hoe het station mensen op deze manier kan inspireren,” aldus Wouter Koolmees, president-directeur van NS.

Ook Femke IJsinga-van Boxsel, voorzitter van Stichting Beeldmix, blikt terug op een bijzondere samenwerking: “Drie jaar gelden begon onze reis samen met NS en Prorail door de twaalf provincies waarbij we het verhaal van Nederland brengen vanuit de lokale verbeelding en herkenning. Dertien Nederlandse fotografen hebben bestaande fotografie wakker gekust met hun persoonlijke fotografische reflectie daarop. Museum Hilversum biedt nu de unieke kans de fines fleurs van de Nederlandse fotografie en al deze unieke verhalen van Nederland bij elkaar te zien.”

Een nieuwe blik

‘Vier de Beeldmix’ is een uitzonderlijke tentoonstelling die de rijkdom en verscheidenheid van de moderne, hedendaagse Nederlandse fotografie zichtbaar maakt. De foto’s brengen een veelheid aan maatschappelijke thema’s in beeld. ‘Vier de Beeldmix’ biedt de bezoeker een nieuwe blik op actuele onderwerpen zoals energietransitie, leefbaarheid, inclusiviteit, diversiteit, gendergelijkheid, artificiële intelligentie, natuur, waterbeheer, duurzaamheid, circulariteit, sociaal en innovatief spelen. Speciaal voor deze tentoonstelling schreef schrijver en presentator Abeldkader Benali de zaaltekst.

