De migratie naar de Verenigde Staten is de winnaar van de World Press Photo 1019. De Amerikaanse fotograaf John Moore won de hoofdprijs van de World Press Photo met zijn foto Crying Girl on the Border van het huilende meisje Yanela uit Honduras. Zij huilt omdat haar moeder wordt gefouilleerd bij de grens tussen Mexico en Amerika. De nieuwe prijs voor de Story of the Year werd gewonnen door de Nederlander Pieter Ten Hoopen met zijn serie The Migrant Caravan, die van Honduras naar De Verenigde Staten liep.

Het lijkt erop dat de jury met deze prijs een duidelijk statement wil maken naar de Amerikaanse regering, met name naar Trump. Het is niet de eerste keer dat de winnende foto van de World Press een kritische noot verbergt ten aanzien van regeringen. De foto van Ronaldo Schemidt van vorig jaar, 2018, van de brandende demonstrant in Venezuela kan als kritiek gezien worden naar de regering die zijn volk al jaren laat creperen van de armoede. De foto van 2016 van Warren Richardson van de Syrische vluchtelingen die onder het prikkeldraad naar Hongarije trokken kan als een opgeheven vinger worden gezien naar het Europese migratiebeleid en de winnende foto van Mads Nissen van een homopaar in Sint Petersburg was een duidelijk statement naar de homofobe regering van Poetin.

De winnende foto van John Moore was al bekend bij het publiek. De foto werd gepubliceerd in Amerikaanse kranten en ook in NRC. Het is een foto die een gelijksoortige impact heeft op het publieke debat over het immigratiebeleid van de Verenigede Staten als destijds de foto van Nick Ut van het meisje in Vietnam. De Amerikanen wilden de kinderen van de ouders scheiden bij de grens. Later werd, officieel althans, dit beleid herroepen. De winnende foto kan daarbij een grote rol hebben gespeeld. Dit meisje werd overigens niet van haar moeder gescheiden. Het scheiden van kinderen van hun ouders is nog steeds een grote discussie over het Amerikaanse beleid. Maanden geleden stonden alarmerend berichten in de Guardian en de NY Times dat de Trump Administration duizenden kinderen meer van hun ouders hebben gescheiden dan al bekend was.

De grote migranten caravan die vanuit Honduras lopend door Midden Amerika en dwars door Mexico naar de Amerikaanse grens nabij de steden Tijuana en San Diego heeft afgelopen jaar het nieuws over migratie beheerst. De caravan leek een Bijbelse exodus van complete families die de armoede, corruptie, politieke repressie en onveiligheid van hun landen beu waren en te voet naar de Verenigde Staten trokken. Pieter ten Hoopen, een Nederlandse fotograaf die in Zweden woont, trok met de caravan mee en fotografeerde op een humane wijze, zonder effectbejag van een pakkende nieuwsplaat, het dagelijks leven van de vluchtende migranten. Je ziet vrouwen met hun baby’s op een rots in een rivierbedding uitrusten van de lange voettocht, families op een volbeladen truck, mannen die in de avond een kampvuurtje maken, en een eenzame man met rieten hoek zittend bij een hek met de tekst ‘Exlusivo’, wat je zou kunnen lezen als ‘Uitgesloten’. Pieter ten Hoopen is aangesloten bij Agency Vu in Parijs.

De invoering van de prijs voor de Story of the Year is een hele goede ontwikkeling bij de World Press Photo. Het laat zien dat het verhaal achter de foto’s en vooral de fotografie als verhalend medium in de vorm van langlopende series van steeds groter belang wordt en dat hiervoor ook officieel waardering komt.

De Nederlander Jasper Doest won de tweede prijs serie met zijn serie Meet Bob over een flamingo’s in een dierenopvang op Curaçao. Pf heeft in het net uitgekomen nummer 2 een uitgebreid portfolio van en exclusief interview met Jasper Doest. Paradox werd bekroond voor ‘outstanding immersive journey’.