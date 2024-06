terug

Op zaterdag 20 juli opent in Wereldmuseum Leiden de fototentoonstelling Mapuche, een gemeenschap in beweging. De expositie combineert fotografie uit de collectie van het Wereldmuseum met registraties van performance art en persoonlijke- en institutionele foto’s van de Mapuche-gemeenschap. De Mapuche zijn de oorspronkelijke bewoners van het gebied dat nu onder de staten Chili en Argentinië valt. Vanaf 21 juli is Mapuche, een gemeenschap in beweging open voor het publiek.

Paula B. Pailamilla, ©Territori Festival

“De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Wereldmuseum Leiden en de FOLIL Mapuche Stichting in Nederland. “We zijn verheugd dat we dankzij de samenwerking met FOLIL, de vertegenwoordigers van de Mapuche-gemeenschap in Europa, deze verhalen een plek hebben kunnen geven in ons museum”, aldus Valeria Posada Villada, conservator fotografie bij Wereldmuseum Leiden. “We geloven dat deze tentoonstelling een goed uitgangspunt is om onze verbindingen met wereldwijde inheemse gemeenschappen te versterken en om het museum te laten bijdragen aan het stimuleren van sociale dialoog en gelijkwaardigheid.”

De tentoonstelling is het begin van een reeks tentoonstellingen waarin Wereldmuseum Leiden de waardevolle fotocollectie van het museum verder verkent. Het museum zal nauw samenwerken met verschillende inheemse gemeenschappen, om de collecties van het museum gezamenlijk te (her)interpreteren en de geschiedenis en het heden van inheemse gemeenschappen beter te benaderen en te begrijpen, door een bredere, inclusievere lens.



De tentoonstelling Mapuche, een gemeenschap in beweging is van 21 juli tot en met 20 juli 2025 te zien in Wereldmuseum Leiden.