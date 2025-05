LOS expo: Fotoacademie examenexpositie 

terug

Van 29 mei tot en met 1 juni 2022 presenteren tien getalenteerde fotografen, vers afgestudeerd aan de Fotoacademie, hun examenwerk tijdens de groepsexpositie LOS in Loods 6 Amsterdam. De expositie toont vernieuwend conceptueel werk: persoonlijk, onderzoekend en visueel prikkelend. De fotografen laten ieder hun eigen stijl, visie en verhaal zien.

© Maartje Hamers

© Rik Roos

© Saar Sonépouse

© Elie L’Hoyest

© Chey

Deelnemende fotografen zijn Caroline Koning, Chey, Elie L’Hoyest, Klaas, Liv Bos, Maartje Hamers, Martijn Kappers, Michiel Haak, Rik Roos en Saar Sonépouse.

De expositie is vrij toegankelijk en er zijn iedere dag fotografen aanwezig om over hun werk in gesprek te gaan. Meer informatie is te vinden op de website losexpo.nl en de voorbereidingen van de expositie zijn te volgen via @los.expo op Instagram.

Praktische informatie:

Locatie: Loods 6, KNSM-laan 142, 1019 LB Amsterdam

Opening: donderdag 29 mei vanaf 19:00

Openingstijden: vrijdag 30 & zaterdag 31 mei 11:30-21:00, zondag 1 juni 11:30-20:00

Website: www.losexpo.nl

Instagram: @los.expo

e-mail: fotoacademie.expo.mei2025@gmail.com

Er loopt een crowdfunding-actie om de expositie mogelijk te maken: https://www.voordekunst.nl/projecten/19189-losexpo-1

