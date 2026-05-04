Fotoacademie: Captura ’26

Van 21 t/m 24 mei a.s. exposeren 10 afgestudeerden aan de Fotoacademie opleiding Conceptueel Beeld in Loods6, Amsterdam.

© Leoni van Ristok

De overkoepelende titel van de expositie – CAPTURA – verwijst naar zowel het vangen van het onzichtbare en het ongrijpbare, als naar het bevragen van de werkelijkheid en wat daarvan zichtbaar wordt in beeld. Het creatieve proces betekent voor deze beeldmakers niet alleen momenten vastleggen, maar ook de betekenis ervan onderzoeken.

De fotografen bewegen zich op het snijvlak van het persoonlijke en het maatschappelijke. Onderwerpen als identiteit, maatschappij, herinnering, trauma en de ongrijpbaarheid van onze gevoelswereld vormen het vertrekpunt voor uiteenlopende visuele onderzoeken. De werken variëren sterk in vorm en benadering, maar delen de kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de wereld en hoe we ons daarin bewegen.

© Simon Duis



De deelnemende fotografen zijn: LoAn Maaldrink, Bobbi-Joe du Bois, Willem Offerhaus, Leoni von Ristok, Thomas Oosterhof, Ioana Cobzaru, Andrew Kambel, Emily Wortel, Nadine van de Luijtgaarden en Simon Duijs.

Op donderdag 21 mei a.s. vindt de feestelijke opening plaats (voor de pers en genodigden). De Keynote Lecture wordt verzorgd door fotograaf en Fotofestival Naarden directeur Saskia Wesseling!

CAPTURA'26

Expositie: 21 t/m 24 mei 2026

Openingstijden: Do 19:00 – 22:00 (op uitnodiging), Vrij 11:30 – 20:00, Za 11:30 – 18:00, Zo 11:30 – 17:00 Locatie: Loods6, KNSM-laan 143, 1019 LB Amsterdam

