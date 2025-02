Lexar modulaire Professionele Workflow oplossing

terug

Transcontinenta B.V., Lexar distributeur voor de Benelux, introduceert de Lexar Professional Workflow oplossing. Dit nieuwe modulaire systeem bestaat uit het Lexar Professional Workflow 6-Bay Docking Station, Professional Workflow Portable SSD en Professional Card Readers die compatibel zijn met de nieuwste high-speed 4.0 geheugenkaarten.

Lexar Professional Workflow 6-Bay Docking Station

Het Lexar Professional Workflow 6-Bay Docking Station biedt studio professionals een veelzijdige oplossing voor hun media workflow. Door het modulaire ontwerp kunnen fotografen, videografen en productieteams hun ideale configuratie samenstellen met verschillende kaartlezers en draagbare SSD’s. Dit maakt simultane back-ups en snelle uploads van gemaakte foto’s en filmmateriaal mogelijk. Met Thunderbolt 4-connectiviteit levert het station overdrachtssnelheden tot 40 Gbps en ondersteunt het 8K-weergave op compatibele monitoren. De duurzame aluminium behuizing is voorzien van USB-C en USB-A poorten, efficiënte warmteafvoer en een ingebouwde ventilator voor optimale prestaties onder alle omstandigheden.

Belangrijkste kenmerken Professioneel Workflow 6-bay Docking Station

Maximale vrijheid van configuratie door 6 moduleposities voor Lexar SSD’s en kaartlezers, met ondersteuning voor CFexpress Type B/A 4.0 en UHS-I SD/microSD

Razendsnelle dataoverdracht via Thunderbolt 4 (40 Gbps)

Mogelijkheid tot daisy-chaining van 6 Workflow docks

Professionele 8K-videoweergave op één scherm of dual 4K-monitoren via Thunderbolt 4

Duurzame aluminium constructie met geïntegreerde ventilator voor optimale koeling

Meegeleverde 140W GaN-voeding met verwisselbare stekkers voor wereldwijd gebruik

Lexar Professional Workflow kaartlezers

De nieuwe Lexar 4.0 kaartlezers vormen een krachtige uitbreiding voor het Workflow docking station, maar blinken ook uit als standalone apparaten. De Dual-Slot SD UHS-II en SD/microSD UHS-II readers maken het mogelijk twee kaarten tegelijk uit te lezen met snelheden tot 312 MB/s. Voor CFexpress-gebruikers biedt de Type A reader indrukwekkende prestaties met leessnelheden tot 1.800 MB/s en schrijfsnelheden tot 1.650 MB/s, terwijl de Type B variant snelheden tot 40 Gbps haalt. Beide CFexpress readers zijn volledig compatibel met hun 2.0 voorgangers.

Er zijn vier nieuwe Lexar Professional Workflow kaartlezers:

Lexar Professional Workflow SD UHS-II-kaartlezer met twee sleuven

Lexar Professional Workflow SD/microSD UHS-II kaartlezer

Lexar Professional Workflow CFexpress™ 4.0 Type B Kaartlezer

Lexar Professional Workflow CFexpress™ 4.0 Type A Kaartlezer

Lexar Professionele Workflow Portable SSD

De Lexar Professional Workflow Portable SSD is ontworpen voor professionele fotografen en videografen die hoge prestaties eisen. Verkrijgbaar in 2TB en 4TB, levert deze SSD zowel lees- als schrijfsnelheden tot 2000MB/s voor snelle back-ups en bestandsoverdrachten. De robuuste, compacte constructie met IP68-certificering biedt optimale bescherming tegen stof en water tijdens opnames op locatie, terwijl het krasbestendige aluminium ontwerp zorgt voor efficiënte warmteafvoer en stabiele prestaties.



De SSD integreert naadloos in de Lexar Professional Workflow door eenvoudige plaatsing in het 6-bay dock, wat efficiënt bestandsbeheer en snel wisselen tussen projecten mogelijk maakt. Met een beperkte garantie van 5 jaar en uitvoerige tests in de Lexar Quality Labs is de betrouwbaarheid en kwaliteit gewaarborgd.

Prijs en beschikbaarheid

De Lexar Professional Workflow 6-Bay Dock is vanaf nu verkrijgbaar voor een adviesverkoopprijs van € 599,99 inclusief btw bij geselecteerde Lexar dealers in de Benelux. Binnenkort zijn ook de Lexar Professional Workflow Card Readers verkrijgbaar, waarmee het systeem verder uit te breiden is. Tegelijkertijd komen ook de SSD-drives van 2TB en 4TB op de markt.



Over Lexar

Lexar is al meer dan 25 jaar een wereldwijd toonaangevend merk voor geheugenoplossingen. Het bekroonde assortiment omvat geheugenkaarten, USB-flashdrives, kaartlezers, solid-state drives en DRAM. Dankzij dit brede aanbod vinden imaging professionals altijd de juiste Lexar-oplossing die aan hun behoeften voldoet.