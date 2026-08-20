Lens&Canvas maakt van kunst een ontmoeting

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Kunst voelt soms elitair. Het hangt vaak achter gesloten deuren in witte ruimtes, vooral bereikbaar voor mensen met kennis en geld. Maar Lens&Canvas organisatoren Fleur Huijsdens en Nanda Sanders geloven dat toegankelijke kunst mensen juist met elkaar verbindt. Daarom startten ze in 2024 hun eigen unieke kunstbeurs waar ontmoeting centraal staat.

© Bas van der Poel

Van vrijdag 11 t/m zondag 13 september 2026 staan de 27 geselecteerde kunstenaars in The Grey Space in the Middle van vrijdag 17.00 tot zondag 17.00 in Den Haag klaar om tijdens de derde editie Lens&Canvas met bezoekers in gesprek te gaan. Door hun kunst te laten zien, maar ook met workshops, interviews, lezingen en informele praatjes. Ontmoeten centraal betekent dat toegang gratis is, jong en oud welkom is, en het niet uitmaakt of je niets afweet van kunst (of juist heel veel). Als je het leuk vindt, ben je welkom.

© Fleur Huijsdens

En toegankelijk betekent niet ‘simpel’. Uit ruim 100 aanmeldingen selecteerden Nanda en Fleur, zelf ook kunstenaars, een unieke groep makers. Kunstenaars die werken met fotografie, schilderkunst, keramiek, maar ook juist met stof, leer of glas in lood. Met makers die al gevestigd zijn, en ook een paar meer beginnende makers.

“Wij selecteren de kunstenaar niet op stijl of bekendheid, maar op eigenheid. We zoeken werk dat iets in beweging zet, nieuwsgierig maakt en een verhaal vertelt. Juist de verschillen tussen de kunstenaars maakt de beurs bijzonder.”

© Barbara Boers

“We geloven dat kunst toegankelijk mag zijn en dat een gesprek over een kunstwerk net zo waardevol kan zijn als het kunstwerk zelf.”

De beurs richt zich op onafhankelijke kunstenaars die zélf hun werk willen presenteren. Je kan er niet alleen het werk bekijken enkopen, maar ook de makers ontmoeten, vragen stellen en in gesprek gaan over hun inspiratie, werkwijze en persoonlijke verhaal. Zo krijg je een kijkje achter de schermen van het creatieve proces en ontdek je wat kunstenaars bezig houdt. En wat de deelnemers vragen voor hun werk, laten Fleur en Nanda lekker aan hen. Ze organiseren de beurs geheel non-profit en de deelnemers dragen dus ook niks af aan de organisatie. Dat is vrij uniek in de kunstwereld, waar je vaak alleen via een galerie op een kunstbeurs kan staan.

© Suzanne Ranzijn

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 11 september t/m zondag 13 september 2026

Vrijdag 11 september t/m zondag 13 september 2026 Tijden: Vrijdag 17.00 – 21.00, zaterdag 11.00 – 19.00 en zondag 11.00 – 17.00 Locatie: The Grey Space in the Middle, Paviljoensgracht 20-24,Den Haag Toegang: Gratis

Vrijdag 17.00 – 21.00, zaterdag 11.00 – 19.00 en zondag 11.00 – 17.00 The Grey Space in the Middle, Paviljoensgracht 20-24,Den Haag Gratis Pre-opening voor pers: Vrijdag 11 september 16.00 – 18.00

Vrijdag 11 september 16.00 – 18.00 Vernissage / opening: Vrijdag 11 september 19:00

Over Lens&Canvas

Lens&Canvas is een Haagse non-profit stichting die onafhankelijke kunstenaars zichtbaar maakt en kunst dichter bij mensen brengt. Met toegankelijke evenementen creëren we ontmoetingen tussen kunstenaars en publiek. We geloven dat kunst niet iets is om alleen naar te kijken, maar iets dat je kunt beleven, ervaren en met elkaar kunt delen. Kunst voor iedereen!

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