Leica SL3-P, Summilux-SL 50 f/1.4 en APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8

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Leica breidt het SL-Systeem voor hoogwaardige fotografie en videografie uit met zijn meest geavanceerde full-frame camera tot nu toe. Met de introductie van de Leica SL3-P versterkt Leica het SL-Systeem aanzienlijk. Daarnaast worden twee nieuwe SL-objectieven aangekondigd die nog meer creatieve vrijheid bieden: Leica de Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH. enAPO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8.

Toen Leica in 2015 het SL-Systeem introduceerde, zette het merk een nieuwe standaard voor creatieve fotografie en videoproductie. Gebaseerd op de L-Mount combineert het systeem technologische innovatie met de precisie en kwaliteit waar Leica om bekendstaat. Het SL-Systeem werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers en wordt voortdurend verder verfijnd op basis van praktijkervaring. Het resultaat is een groeiend fullframesysteem dat voldoet aan de hoogste fotografische en cinematografische eisen, terwijl de intuïtieve bediening ook niet-professionele gebruikers eenvoudig toegang biedt tot hoogwaardige foto- en videoproductie.

De nieuwe Leica SL3-P

De Leica SL3-P beschikt over een nieuwe 44 megapixel BSI-fullframesensor en een nieuw hybride autofocussysteem. De sensor biedt een ideale balans tussen hoge resolutie en uitzonderlijke beeldkwaliteit. Dankzij een dynamisch bereik tot 14 stops worden zelfs de fijnste helderheidsverschillen vastgelegd. De Multishot-modus maakt uiterst gedetailleerde opnamen mogelijk met een resolutie van maar liefst 176 megapixel. Het ISO-bereik van 50 tot 200.000 garandeert flexibiliteit onder uiteenlopende lichtomstandigheden. Het geheel nieuwe hybride autofocussysteem combineert fasedetectie (PDAF), objectdetectie-AF en contrastdetectie-AF voor snelle, nauwkeurige en betrouwbare scherpstelling. Met continu-opnamen tot 40 beelden per seconde, 819 AF-punten en intelligente onderwerpherkenning volgt de camera moeiteloos zelfs de meest dynamische onderwerpen.

High-end videomogelijkheden

Voor video ondersteunt de Leica SL3-P opnamen tot 8K-resolutie, waaronder 8.1K Open Gate in 3:2-formaat tot 30p, HDMI RAW 8K Open Gate en 8K 30p over het volledige sensoroppervlak. Voor vloeiende bewegingen biedt de camera 5.9K-opnamen tot 60 beelden per seconde en 4K slow motion tot 120p. De geïntegreerde Apple ProRes-codec ondersteunt opnamen tot 5.8K. In combinatie met de nieuwe Leica Pure en Leica Cine LUT’s voor de L-Log kleurruimte biedt dit maximale vrijheid in professionele postproductie. Hierdoor is de SL3-P zowel geschikt voor hoogwaardige filmproducties als voor hybride workflows.

Design en gebruikservaring

De in Duitsland vervaardigde Leica SL3-P heeft een minimalistisch ontwerp met zwarte bedieningselementen en zonder de opvallende rode Leica-dot. De volledig metalen behuizing biedt maximale stabiliteit en betrouwbaarheid, terwijl de IP54-certificering bescherming biedt tegen stof en spatwater. Dankzij de L-Mount is de camera compatibel met het zeer uitgebreide aanbod objectieven van de L-Mount Alliance. De Leica-gebruikerservaring wordt versterkt door een doordachte ergonomie, volledig aanpasbare bediening en een overzichtelijke gebruikersinterface. Foto- en videomodus zijn strikt van elkaar gescheiden en worden visueel onderscheiden door rode en gele accenten. Regelmatige firmware-updates via de Leica FOTOS App zorgen ervoor dat de camera voortdurend verder wordt ontwikkeld.

Professionele connectiviteit

De Leica FOTOS App maakt via Wi‑Fi, Bluetooth en USB‑C een directe verbinding met mobiele apparaten mogelijk. DNG-, JPG- en videobestanden kunnen snel worden overgezet en de camera kan volledig op afstand worden bediend. Leica Looks kunnen direct bij het maken van de opname worden toegepast en later worden aangepast. Ondersteuning voor Lightroom Classic, Capture One en Camera-to-Cloud via Adobe Frame.iozorgt voor een efficiënte professionele workflow. Daarnaast ondersteunt de Leica SL3-P Content Credentials-technologie volgens het Content Authenticity Initiative (CAI), waarmee opnamen kunnen worden voorzien van beveiligde metadata.

Nieuwe Leica Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH.

Met de Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH. introduceert Leica het compactste autofocusobjectief ter wereld met deze brandpuntsafstand en lichtsterkte. Het grote diafragma maakt hoogwaardige opnamen mogelijk bij weinig licht en zorgt voor een fraaie onderwerpisolatie en natuurlijke bokeh. Het objectief heeft een diameter van 74 mm, een lengte van 75,5 mm en een gewicht van 584 gram. Elf diafragmalamellen, twee asferische lenselementen en hoogwaardige glassoorten zorgen voor de kenmerkende Leica-beeldweergave. De extra korte scherpstelafstand bedraagt 50 cm. Dankzij de E67-filtermaat en L-Mount is dit een veelzijdig standaardobjectief. De volledig metalen constructie voldoet aan IP54 en de AquaDura-coating beschermt de frontlens tegen vocht en vuil.

Nieuwe APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8Als eerbetoon aan de legendarische APO-Macro-Elmarit-R 100 f/2.8 uit 1987 introduceert Leica de nieuwe APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8. Dankzij de apochromatische correctie levert dit macro-objectief uitzonderlijke prestaties tot in de hoeken van het beeld. Met een extra korte scherpstelafstand van 30 cm en een maximale vergroting van 1:1 worden details zichtbaar die met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn. Het objectief is daarnaast uitstekend inzetbaar voor portretfotografie. Het negenbladige diafragma zorgt, in combinatie met het gehele optische APO ontwerp, voor een harmonieus weergegeven achtergrond en zachte bokeh. De metalen behuizing weegt inclusief zonnekap 862 gram en beschikt over een AquaDura-coating en E67-filtermaat.Prijzen en beschikbaarheidDe Leica SL3-P is vanaf 25 juni 2026 verkrijgbaar via Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en geautoriseerde Leica dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt € 5990 inclusief btw. Daarnaast introduceert Leica drie aantrekkelijke kits met Vario‑Elmarit‑SL objectieven. De SL3-P 28–70 Vario Kit, inclusief de Vario-Elmarit-SL 28–70 f/2.8 ASPH., heeft een adviesverkoopprijs van € 6.990. De SL3-P 24–70 Vario Kit met de Vario-Elmarit-SL 24–70 f/2.8 ASPH. wordt aangeboden voor € 7.490. De meest uitgebreide SL3-P 24–70 & 70–200 Vario Kit, die zowel de Vario-Elmarit-SL 24–70 f/2.8 ASPH. als de Vario-Elmarit-SL 70–200 f/2.8 ASPH. bevat, is verkrijgbaar voor € 9790 inclusief btw.De Leica Summilux‑SL 50 f/1.4 ASPH. en Leica APO‑Macro‑Elmarit‑SL 100 f/2.8 worden eind 2026 verwacht voor respectievelijk € 4.500 en € 2.450 inclusief btw.Topics: Photo • Video

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