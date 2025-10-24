Leica M EV.1 Eerste M-camera met een ingebouwde elektronische zoeker

terug

Transcontinenta BV, distributeur voor Leica in Nederland, introduceert met trots de Leica M EV1. Met de nieuwe Leica M EV1 bereikt Leica Camera AG een volgende mijlpaal in haar rijke geschiedenis en creëert een nieuw segment binnen het Leica M-systeem. Naast de digitale en analoge M-camera’s met een optische meetzoeker, wordt er nu een nieuw lid aan de Leica M-familie toegevoegd in de vorm van een M-camera met een geïntegreerde elektronische zoeker (EVF). De Leica M EV1 combineert de voordelen van een EVF met de traditionele waarden van het M-systeem. Niet alleen maakt dit de toegang tot de wereld van M-fotografie gemakkelijker, het maakt ook comfortabel en betrouwbaar scherpstellen mogelijk. Vooral bij gebruik van de lichtsterke Leica Summilux- en Noctilux-objectieven met een zeer kleine scherptediepte en bij het werken met ultragroothoek-, tele- en macroobjectieven zal de M EV1 zijn waarde bewijzen.





De Leica M-camera bestaat al meer dan 70 jaar

Als pionier in de fotografie bewandelt Leica Camera AG al 100 jaar moedige nieuwe wegen. De Leica I zorgde in 1925, als de eerste in serie geproduceerde 35mm-camera, voor een revolutie in de fotografie. De Leica M wordt beschouwd als haar opvolger en belichaamt de essentie van de Leica-filosofie als geen ander. Met een iconisch ontwerp, vakmanschap ‘Made in Germany’ en compromisloze kwaliteit, vertegenwoordigt ze al meer dan 70 jaar de waarden en het erfgoed van Leica. Sinds de introductie is de Leica M met elke nieuwe generatie systematisch verfijnd. In 2006 bracht Leica de ziel van de analoge M-camera naar het digitale tijdperk met de M8. De huidige modellen, zoals de M11 Monochrom met zijn zwart-wit sensor, de M11-D zonder LCD-scherm, de M11-P met Content Credentials-technologie en de analoge M6, MP en M-A, tonen stuk voor stuk de vindingrijkheid en eigenheid van het Leica M-systeem.

Met de introductie van een EVF in de M-camera voldoet Leica aan een veel geuite wens van fotografen en breidt het de toepassingsmogelijkheden uit voor ervaren M-gebruikers. Dankzij de intuïtieve bediening zullen ook nieuwe klanten gemakkelijker hun weg vinden in de wereld van het Leica M-systeem.

Het beeld in de zoeker van de Leica M EV1 wordt exact weergegeven zoals het zal zijn op het moment van afdrukken, gelijk aan het gebruikte objectief, de brandpuntsafstand en het diafragma. De directe voorvertoning van het gezichtsveld en het scherptevlak is bijzonder praktisch bij het werken met ultragroothoek- en teleobjectieven. De nauwkeurige realtime belichtingsvoorvertoning biedt extra zekerheid en opent nieuwe creatieve mogelijkheden door doelgerichte onder- of overbelichting. Met de geïntegreerde dioptrie voor oogcorrectie kan de zoeker worden aangepast aan de visuele scherpte van de gebruiker. Een instelwiel maakt aanpassing tussen -4 en +2 dioptrieën mogelijk.

EVF met hoge resolutie en intuïtieve bediening

De hoogresolutie 5,76 megapixel EVF levert een briljante beeldkwaliteit met uitzonderlijke helderheid en natuurlijke kleurweergave. Indien gewenst kunnen relevante belichtingsgegevens zoals sluitertijd, ISO en belichtingswaarde, rond het zoekerbeeld worden weergegeven dat zelf volledig vrij blijft. De automatische omschakeling tussen zoeker en touch LCD gebeurt via een oogsensor.

De geïntegreerde scherpstelhulp, die al in andere Leica-camera’s aanwezig is, is bijzonder gebruiksvriendelijk. ‘Focus Peaking’ markeert het actieve scherptevlak met een kleur-overlay, waardoor het gewenste scherptegebied in realtime nauwkeurig kan worden ingesteld. De ‘Focus Zoom’ maakt handmatig scherpstellen eenvoudiger met twee vrij te kiezen vergrotingsfactoren. Dit kan automatisch door aan de scherpstelring te draaien, of handmatig via een van de functietoetsen. Dit maakt nauwkeurig scherpstellen mogelijk, vooral bij lichtsterke objectieven met een kleine scherptediepte, en voor macrofotografie.

De hendel naast het objectief, die bij meetzoeker M-camera’s gebruikt wordt om helder omlijnde brandpuntkaders te tonen, heeft een nuttige functie gekregen op de Leica M EV1. Aan de hendel kan een van de scherpstelhulpmiddelen of de 1,3x of 1,8x digitale zoom toegewezen worden. Met een simpele tik naar rechts of links kan zo de scherpstelhulp snel en comfortabel worden geactiveerd of gedeactiveerd, afhankelijk van de situatie.





Tijdloos ontwerp met moderne technologie

De Leica M EV1 zet de lange traditie voort van tijdloos, functioneel en iconisch ontwerp van de M-camera. Handgemaakt in Duitsland met hoogwaardige materialen, spreekt ze de vertrouwde duidelijke en verzorgde designtaal van een M. De leren bekleding met ruitpatroon en de puristische voorzijde onderscheiden zich bewust van de traditionele Leica M meetzoekercamera.

De M EV1 is gebaseerd op de Leica M11 en haar full-frame BSI-CMOS sensor met Triple Resolution Technology. Deze wordt geprezen om de nauwkeurige kleurweergave, indrukwekkende detailresolutie, hoge dynamisch bereik en uitstekende ruisprestaties. Opnamen kunnen worden opgeslagen in DNG- of JPEG-formaat met een resolutie van 60, 36 of 18 megapixels. De Leica Maestro III-chip verwerkt de beeldgegevens snel op de hoogste resolutie en slaat ze op in het 64 GB intern geheugen of op een SD-kaart. Dankzij naadloze connectiviteit via Bluetooth, Wi-Fi of USB-C kabel kan de camera snel en gemakkelijk worden verbonden met de Leica FOTOS app. Opnamen kunnen via Bluetooth Low Energy-technologie ook energiezuinig op de achtergrond naar een smartphone worden verzonden.

Net als bij de Leica M11-P en M11-D ondersteunt de nieuwe Leica M EV1 Content Credentials. Met deze baanbrekende technologie van de Content Authenticity Initiative (CAI) wordt een digitale handtekening aan opnamen toegevoegd. Dit is een technologie die herkomst en bewerking van gemaakte opnamen controleerbaar maakt, en zo een bescherming biedt tegen beeldmanipulatie.

Prijzen en beschikbaarheid

De Leica M EV1 is vanaf 23 oktober 2025 verkrijgbaar in Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse, en bij specifieke Leica dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt € 7.950,- inclusief btw. Voor comfortabel gebruik en extra grip is er een speiale handgreep, in dezelfde leren bekleding, leverbaar voor € 395,- inclusief btw.

