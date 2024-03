LEICA SL3: full-frame mirrorless camera

terug

Transcontinenta B.V., distributeur Leica in Nederland, presenteert de nieuwste generatie full-frame mirrorless camera binnen het Leica SL-systeem: de Leica SL3.

In 2015 introduceerde Leica Camera AG het SL-systeem, een unieke combinatie van fotografie en videografie. Vanaf het begin heeft Leica nauw samengewerkt met haar gebruikers en de fotografische gemeenschap om te waarborgen dat hun producten aan uitzonderlijke normen voldoen. Dit heeft geleid tot een systeem dat de hoogste eisen op het gebied van beeld- en productiekwaliteit, evenals gebruiksgemak, nakomt. Nu introduceert Leica de volgende generatie van het mirrorless full-frame systeem: de Leica SL3.

De strenge eisen van professionele fotografen hebben lang gediend als benchmark en inspiratie voor de ontwikkeling van het systeem, in het bijzonder de Leica SL3. Het resultaat is een extreem veelzijdige camera met een ongekende beeldkwaliteit voor zowel fotografie als videografie. De Leica SL3 combineert state-of-the-art technologie, buitengewoon design en meesterlijke productiekwaliteit. De camera is compacter, lichter en nog gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger. De nieuwe functies van de Leica SL3 zijn gebaseerd op een voortdurende dialoog met professionals, die zeer gewaardeerd wordt, in de steeds veranderende wereld van de fotografie.

CMOS full-frame sensor met Triple Resolution Technology

De kern van de Leica SL3 wordt gevormd door de BSI CMOS full-frame sensor met Triple Resolution Technology. Deze wordt veilig beschermd in een stevige volledig metalen behuizing met elegant leren bekleding. Om te voldoen aan uiteenlopende fotografische vereisten, legt de sensor raw-bestanden vast in DNG- of JPEG-formaat met een resolutie van 60, 36 of 18 Megapixels. Bij iedere resolutie wordt het volledige sensoroppervlak gebruikt. Samen met het dynamische bereik, dat is uitgebreid tot 15 stops, en het indrukwekkende ISO-bereik van 50 tot 100.000, levert de Leica SL3 opmerkelijk gedetailleerde beelden van uitstekende kwaliteit onder alle lichtomstandigheden.

Fasedectie en objectdetectie autofocus

Met fasedetectie (PDAF), diepte mapping (Object Detection AF) en contrastherkenning (Contrast Detection AF) combineert het innovatieve autofocussysteem van de Leica SL3 de kracht van drie autofocus-technologieën om haarscherpe foto’s te maken, zelfs bij weinig licht. Daarnaast ondersteunt intelligente onderwerpherkenning het fotograferen van dynamische scènes.

De bajonet is gebaseerd op de door Leica ontwikkelde L-Mount standaard, en maakt het gebruik van uitstekende objectieven van alle Leica camerasystemen mogelijk. Daarnaast is het compatibel met een breed scala aan zoomobjectieven van ultragroothoek tot supertele die worden aangeboden door leden van de L-Mount alliantie. Daarom garandeert de bajonet uitgebreide systeemcompatibiliteit voor de Leica SL3. Met name het uitzonderlijke potentieel van de befaamde Leica M-objectieven, wordt volledig benut dankzij het unieke ontwerp van de beeldsensor en een externe lichtsensor. De geïntegreerde in-body beeldstabilisatie breidt het toepassingsgebied voor M-objectieven verder uit.

De Eyeres® zoeker van de Leica SL3 is uitgerust met een uitgebreid optisch systeem van glazen lensdelen. Het onderwerp wordt altijd kristalhelder en rustig weergegeven met maximaal 120 beelden per seconde en een resolutie van 5,76 miljoen pixels. Met de live preview heb je volledige controle over de belichting en compositie van foto’s, zelfs voordat je de opname maakt. Een andere nieuwe functie is het kantelbare 3-inch touchscreen met hoge resolutie en een hoogwaardig kantelmechanisme. Het geeft extra creatieve mogelijkheden dankzij de extra kijkhoeken.

Video’s worden opgenomen in een resolutie tot 8K, ondersteund door efficiënte codecs zoals H.265 en ProRes van Apple. Een speciale tijdcode-interface maakt professionele beeld- en geluidssynchronisatie op de set mogelijk. Tijdens dit hele proces verwerkt de nieuwe Maestro-IV processor met L²-technologie moeiteloos de enorme hoeveelheden gegevens, wat leidt tot beelden met een prachtige kleurweergave en uitstekende ruisprestaties.

Nieuwe gebruikersinterface

Een ander hoogtepunt is de nieuwe gebruikersinterface van de Leica SL3. Elke optimalisatie is gericht op het verbeteren van het gebruikerscomfort, zoals ergonomie, tastbaar gevoel en menunavigatie. Als gevolg daarvan zijn de grip, de knopindeling en het algehele cameraontwerp verfijnd om de intuïtieve bediening verder te bevorderen. Het bijgewerkte, gestroomlijnde pictogram- en menu-ontwerp bieden een duidelijke structuur, waardoor navigeren nog gemakkelijker wordt. De duidelijke scheiding tussen de foto- en de videostand, is vooral handig omdat deze wordt versterkt door een specifieke kleurcode: rood voor fotograferen en geel voor de video stand.

Bovendien kunnen de belangrijkste functies van de camera volledig worden aangepast aan individuele behoeften. De vrij toewijsbare FN-toetsen en de geoptimaliseerde touch interactie in het menu, dragen bij aan de intuïtieve en comfortabele bediening van de camera. Bij het fotograferen en filmen lijnt de gebruikersinterface van de Leica SL3 zich uit in liggend of staand formaat, afhankelijk van hoe de camera gehouden wordt. Dankzij de handige bediening, verbeterde ergonomie, robuuste vormgeving en IP54-certificering kunnen fotografen zich richten op het vastleggen van de opname in alle weersomstandigheden en omgevingen. Tegelijkertijd is de nieuwe Leica SL3 merkbaar lichter en compacter dan zijn voorgangers en is hij nog comfortabeler in gebruik.

De gebruikerservaring van Leica wordt voortdurend verfijnd. Regelmatige firmware-updates, beïnvloed door waardevolle feedback van de gebruikers, worden draadloos geleverd aan de Leica SL3 via de Leica FOTOS app. Dit zorgt ervoor dat de camera op een gebruiksvriendelijke manier actueel en toekomstbestendig blijft.

Verbeterde connectiviteit voor professionele workflow

De nieuwe interface en verbeterde connectiviteit van de camera zorgen voor een naadloze professionele workflow. Er zijn slots voor CFexpress type B en UHS-II-SD geheugenkaarten, een USB-C poort voor snelle gegevensoverdracht, tethering en stroomvoorziening, evenals een HDMI 2.1 uitgang (de ‘grote’ variant) voor het aansluiten van externe monitors of opnameapparatuur. Daarnaast zorgen Bluetooth en Wi-Fi met 2x MIMO-technologie voor een stabiele en snelle verbinding met de Leica FOTOS app. Als gecertificeerd Apple Made for iPhone® and iPad®accessoire, maakt de Leica SL3, samen met de meegeleverde USB-C kabel, een directe verbinding met alle Apple producten mogelijk.

Tal van nieuwe accessoires

De nieuwe BP-SCL6 accu biedt, samen met de apart verkrijgbare dubbele lader, ruim voldoende capaciteit. Met deze dubbele lader kunnen twee batterijen tegelijkertijd en sneller worden opgeladen. De dubbele lader en de extra batterij zijn afzonderlijk verkrijgbaar of als aantrekkelijke set. Bovendien bevatten de accessoires van het SL-systeem nu een nieuwe handgreep en een DC-koppeling. De DC-koppeling kan in het batterijvak van de camera worden gestoken voor een continue stroomvoorziening via USB-C. De nieuwe draagriem met een innovatieve bevestiging, en de slijtvaste polsriem voor de handgreep, zijn ook speciaal ontworpen voor dagelijks professioneel gebruik.

Een pro-camera ‘Made in Germany’

In nauwe samenwerking met professionele fotografen heeft Leica Camera AG het SL-systeem naar een nieuw niveau getild. Met een geoptimaliseerd ontwerp, een efficiënte gebruikersinterface en de veelzijdige L-Mount bajonet is de Leica SL3 een zeer moderne, intuïtieve full-frame camera met een uitstekende beeldkwaliteit. Het combineert precisie, de beste materialen en een ongekende productiekwaliteit ‘Made in Germany’. Deze robuuste en betrouwbare camera gaat elke uitdaging in foto- en videografie aan en stelt nieuwe normen op het gebied van gebruikerscomfort en een naadloze professionele workflow met uitgebreide interfaces, verbeterde connectiviteit en handige accessoires.

Verkrijgbaarheid en prijs

De Leica SL3 is per direct verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en de Leica SL dealers in Nederland. De verkoopprijs bedraagt € 6.800,00 inclusief btw. Alle informatie over de Leica SL3 vindt u op: leica-camera.com/sl3

Bekijk ook deze items