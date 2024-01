Nieuwe Hasselblad 907X & CFV 100C camera

terug

Transcontinenta B.V., de distributeur voor Hasselblad in de Benelux, introduceert de nieuwe Hasselblad 907X & CFV 100C. Deze camera combineert design met vakmanschap en biedt drie duidelijk verschillende fotografische mogelijkheden. Het is Hasselblad’s meest compatibele 100 megapixel middenformaat camera tot nu toe. De camera is binnenkort beschikbaar bij speciale Hasselblad dealers.

Klassiek en modern

Dankzij de vintage behuizing en de diepgewortelde erfenis kunnen de 907X & CFV 100C film en digitale fotografie met elkaar verzoenen, waarbij het klassieke met het hedendaagse wordt geïntegreerd. In overeenstemming met de unieke heuphoogte opnamestijl van Hasselblad analoge camera’s, heeft de 907X & CFV 100C een touchscreen dat naar boven gekanteld kan worden tot 40° of 90°. De 40° kanteling zorgt voor een lager kijkperspectief voor je compositie. De 90° kanteling brengt de klassieke fotografiestijl op heuphoogte weer tot leven. Dankzij deze ongeëvenaarde perspectieven kun je je creativiteit de vrije loop laten.

Gewicht en kwaliteit

In combinatie met de nieuwe CFV 100C middenformaat digitale achterwand weegt de Hasselblad 907X middenformaat camerabody slechts 620 gram. Dit is maar liefst 120 gram minder dan zijn voorganger, en vormt een ideale balans tussen gewicht en kwaliteit.

Het modulaire ontwerp, een erfenis van het klassieke ontwerp uit 1948, is legendarisch voor generaties Hasselblad middenformaatcamera’s. Vandaag brengt het de 907X & CFV 100C naar nieuwe hoogten als Hasselblad’s compatibele middenformaatcamera.

De CFV 100C afneembare digitale achterwand integreert drie soorten fotografische configuraties in één:

Hasselblad 907X camerabody

Wanneer de CFV 100C gekoppeld is aan de op maat gemaakte 907X camerabody, dan kan deze flexibel worden gebruikt met een reeks hoogwaardige objectieven uit de XCD-serie. De camera kan ook gebruikt worden met objectieven uit de HC/HCD-, V- en XPAN-serie met behulp van adapters, om zo het lange optische erfgoed van Hasselblad in al zijn glorie te laten zien en je creatieve wereld uit te breiden.

Hasselblad V System filmcamera’s

De CFV 100C ondersteunt integratie met de Hasselblad V System 500 Series, 200 Series en andere klassieke filmcamera’s. Dankzij deze integratie kunnen deze analoge camera’s digitale beelden vastleggen, waardoor deze klassiekers voor je ogen tot leven komen.

Technische camera’s

De CFV 100C kan worden gekoppeld aan technische camera’s om zeer nauwkeurige opnamen vast te leggen.

Technische voordelen

De CFV 100C maakt gebruik van een 100-megapixel middenformaat Back Side Illuminated (BSI) CMOS-sensor voor een ongeëvenaarde beeldkwaliteit. Met 15 stops dynamisch bereik kunnen meer details in hooglichten en schaduwen worden behouden. Een native ISO-bereik van slechts 64 zorgt voor een ongekende beeldkwaliteit. Meer dan 281 biljoen kleuren worden gereproduceerd met 16-bits kleurdiepte voor natuurlijke, vloeiende gradaties, die zelfs uitgestrekte landschappen tot leven brengen. Zelfs als een aanvankelijke compositie niet ideaal is, behoudt het achteraf bijsnijden van het beeld een schat aan details, waardoor elk mooi moment effectief wordt vereeuwigd.

De Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) optimaliseert kleuren om deze authentiek en natuurlijk te laten lijken, met vloeiendere en fijnere overgangen. Hierdoor wordt de kleurrijke wereld, zoals het menselijk oog die waarneemt, perfect nagebootst bij het indrukken van de sluiter.

Wanneer de digitale achterkant van de CFV 100C wordt gecombineerd met klassieke filmcamera’s, zoals de 500-serie en de 200-serie van het Hasselblad V-systeem, reproduceert HNCS ook getrouw de unieke charme van elk filmcameraobjectief.

Snelle scherpstelling en interne opslag

De Hasselblad 907X & CFV 100C is uitgerust met Phase Detection Autofocus (PDAF), die de scène scherp afbakent en een flexibele scherpstelervaring biedt. Met 294 PDAF-zones, verspreid over het sensorgebied van 100 megapixels, is de scherpstelsnelheid met ongeveer 300% toegenomen vergeleken met de vorige generatie. Daarnaast maakt een nieuwe gezichtsdetectiefunctie het maken van portretfoto’s efficiënter en handiger, zodat elk opname perfect wordt scherpgesteld.

De 907X & CFV 100C beschikt nu ook over een ingebouwde 1 TB SSD met schrijfsnelheden tot 2370 MB/s en leessnelheden tot 2850 MB/s. De CFexpress Type B kaartsleuf maakt uitbreiding van de opslag en back-up op locatie mogelijk.

Belangrijkste kenmerken op een rij

Grote middenformaat 100MP 43,8 x 32,9 mm

CMOS-sensor15 stops dynamisch bereik

Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) voor ware kleuren

Legt volledige resolutie 16-bits RAW-, 8-bits JPEG- en 10-bits HEIF afbeeldingen vast

Ingebouwde 1TB SSD met 2370MB/s schrijfsnelheid en 2850MB/s leessnelheid

Fasedetectie Autofocus (PDAF) met 294 PDAF-zones

Ingebouwde Wi-Fi om JPG/RAW over te zetten naar een iPad met Phocus Mobile 23,2 inch 2,4

M touchscherm met hoge resolutie en 40° en 90° tilt

Vloeiende live weergave met een hoge frame rate van 60 fps

Video: 2,7k (2720 x 1530) en Full HD (1920 x 1080)

Video bestrijkt de volledige sensorbreedte in een 16:9-verhouding

Intuïtieve gebruikersinterface met swipe- en knijpbediening

Nieuwe flitsschoenadapter kan gebruikt worden voor flitsaccessoires en flitssynchronisatie met hoge snelheid

Laadt de batterij in de camera op via de USB-C poort (dezelfde batterij als bij het X System)

Compatibel met de meeste V System camera’s vanaf 1957, en technische of view camera’s van derden Beschikbaarheid en prijs

De nieuwe Hasselblad 907X & CFV 100C is binnenkort verkrijgbaar bij speciale Hasselblad dealers in de Benelux voor een adviesprijs van € 7799,00 inclusief btw.

