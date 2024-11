Kunstzinnige Limited Edition Zfc camera’s van Nikon

terug

Hoe mooi zijn deze limited edition camera’s van Nikon? Nikon brengt deze speciale editie van de Zfc-camera uit in samenwerking met de Japanse kunstorganisatie HERALBONY. Deze Zfc-editie komt in meerdere bijzondere ontwerpen, die zijn gecreëerd door vier kunstenaars van HERALBONY. Deze exclusieve editie is verkrijgbaar via de officiële Nikon Store.

Retro stijl

De Zfc-camera combineert hoge prestaties en gebruiksgemak met de retro stijl van de oudere filmcamera’s van Nikon. Niet alleen is de camera voorzien van geavanceerde Z-serie technologie, het ontwerp van de camera zelf is geïnspireerd op de iconische Nikon FM2 filmcamera uit 1982.

De compacte, lichte camerabody is ideaal om mee te nemen en met de verschillende beschikbare kleuren is er voor ieder wat wils.

Kunstorganisatie HERALBONY

HERALBONY is een Japanse kunstorganisatie die de huidige normen en cultuur uitdaagt door middel van kunst. Nikon werd geïnspireerd door de Radiate Your Colour-missie van HERALBONY en de uitgebreide kunstcollectie gemaakt door neurodiverse kunstenaars. Een gedeelde visie leidde tot deze samenwerking.

Nikon en HERALBONY selecteerden vier kunstwerken uit meer dan 2.000 stukken van de gelicentieerde HERALBONY kunstcollectie om de exclusieve ontwerpen voor de Zfc te maken. De vier unieke ontwerpen van Nikon | HERALBONY Zfc zijn beschikbaar voor zowel de zwarte als zilveren Zfc.

Met de Nikon | HERALBONY Zfc val je niet alleen op, maar leg je ook onmisbare momenten vast. Een bijzondere camera om je creatieve visies tot uiting te brengen, maar ook erg leuk om als cadeau te geven! Meer weten over alle specificaties en beschikbare kleuren? Kijk voor meer informatie op de website van Nikon.

