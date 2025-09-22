terug

Herfst door de lens: Kasteel de Haar organiseert fotografiemaand met SONY. Kasteel de Haar zet in oktober de kasteeltuinen in the picture. In samenwerking met SONY organiseert het kasteel een landelijke fotowedstrijd en inspirerende workshops waarin het vastleggen van de herfstpracht centraal staat. Fotografieliefhebbers maken kans op unieke prijzen, waaronder een SONY fotocamera en een plek in de foto-expositie in november.

Leg de herfstpracht vast en win

Wie in oktober de herfstpracht in de tuinen van Kasteel de Haar vastlegt, maakt kans op een SONY camera t.w.v. € 1799,- of een van de twee andere aantrekkelijke prijzen. De beste inzendingen krijgen bovendien een plek in de openluchtexpositie in de kasteeltuinen in november. Een jury met onder andere landschapsfotograaf Albert Dros, kiest in de categorieën landschap en architectuur de drie mooiste inzendingen. Deelnemers kunnen uiterlijk 23 oktober hun mooiste foto inzenden.

Leer van professionals

Op 11, 12, 18 en 19 oktober geven professionele landschaps- en architectuurfotografen exclusieve fotografieworkshops bij Kasteel de Haar. Tijdens een inspirerende training, gevolgd door een begeleide wandeling door de tuinen met persoonlijke tips, leren deelnemers om ieder detail – van herfstbladeren tot kasteelornamenten – optimaal vast te leggen. De workshops zijn gericht op amateurfotografen, variërend van beginner tot gevorderd, die bij enkele workshops gebruik kunnen maken van materiaal van SONY. Elke workshop behandelt een ander type fotografie en kost € 50,-per persoon, inclusief catering, toegangsticket tot de tuinen en parkeerkaart.

Wandelroute ‘Door de ogen van Copijn’

Wie liever een ontspannen herfstwandeling maakt, kan de tuinen ontdekken door de ogen van tuinarchitect Copijn. In een kosteloze, gemarkeerde wandelroute komen natuur, historie en architectuur samen.

Meer weten en aanmelden

Voor alle details en het eenvoudig aanmelden voor de fotowedstrijd of de workshops ga je naar kasteeldehaar.nl/fotografiemaand.