Great Photo Awards | Humanity World

De Great Photo Awards hebben zichzelf gevestigd als een alom erkende internationale wedstrijd, gewijd aan het promoten van fotografie van hoge kwaliteit. Voortbouwend op het succes van de eerste drie edities, keren de Awards terug met hun nieuwste thema, Humanity World, een eerbetoon aan de creatieve kracht van de mensheid over de hele wereld.

De wedstrijd van dit jaar nodigt fotoliefhebbers van over de hele wereld uit om de uitgebreide en ingewikkelde wereld van het menselijk bestaan te verkennen en vast te leggen door hun lens. Deelnemers kunnen hun werk insturen in vijf categorieën: Portret, Straat, Reizen, Architectuur en Cultuur & Tradities. De 4e Great Photo Awards fotowedstrijd is nu open voor inzendingen tot 23 februari 2025.

Het thema Humanity World moedigt fotografen aan om meeslepende portretten van de mensheid te delen, of het nu gaat om krachtige portretten, authentieke straatscènes, meeslepende reiservaringen, adembenemende architectuur of de duurzame tradities die culturen en samenlevingen definiëren. De wedstrijd viert de diversiteit, creativiteit en emotionele diepte van het menselijk leven en vraagt om beelden die de verbindingen, emoties en gewoonten weerspiegelen die ons mensen uniek maken.

De juryleden zijn: China: Gu Feng | Editor of Popular Photography, Griekenland: Julia Anna Gospodarou | Fotograaf, Griekenland: Panagiotis Kaldis | Redacteur van Photographos Magazine, Nederland: Ton Hendriks | Fotograaf en hoofdredacteur Pf Fotografie Magazine, USA: Nilofer Khan | Fotograaf & Journalist.

Great Photo Awards 2025

Ga voor inzendingen naar: https://gphotoawards.com/

Korte informatie over de fotowedstrijd:

Naam: Great Photo Awards

Thema: Mensheid Wereld

Jury: – Gu Feng (China) – Julia Anna Gospodarou (Griekenland) – Nilofer Khan (VS) – Panagiotis Kaldis (Griekenland) – Ton Hendriks (Nederland)

Deadline: 23 februari 2025