Winnaars TIPA-fotowedstrijd ‘Picture This’ bekend

De Technical Image Press Association (TIPA) kondigt de winnende foto’s en fotografen aan van de wereldwijde fotowedstrijd ‘Picture This’, waarmee fotografische apparatuur en de gebruikers ervan worden gevierd. Fotografen uit alle hoeken van de wereld stuurden in totaal duizenden foto’s op. Thomas Gerwers, voorzitter van TIPA: “Camera’s zijn net muziekinstrumenten: ze ontvouwen hun magie alleen in de handen van een creatieve en vaardige gebruiker. Maar zonder camera’s worden noch geluiden noch beelden gecreëerd, wat bewijst dat beide een cruciaal element zijn in het creatieve proces. En daarom hebben zowel muzikanten als fotografen een speciale relatie met hun instrumenten, die wordt weerspiegeld in de winnende foto’s van onze wedstrijd.”

Wedstrijdcategorieën

Er waren drie inzendingscategorieën: ‘Mijn camera en ik’, ‘Mijn camera in actie’, en ‘Wat zit er in mijn cameratas’. Naast het tentoonstellen van de gekozen foto’s in verschillende verkooppunten, werden er ook geldprijzen van 500 euro uitgereikt voor de winnaar van elke categorie en een algemene hoofdprijs van 1500 euro voor de beste foto van de show.

De jurering was in handen van een panel van deskundigen bestaande uit TIPA-leden die allen complimenten uitspraken over de verschillende technieken en visies die werden getoond door de reeks fotografen die deelnamen. Naast de prijswinnaars werd een speciale shortlist van aanvullende beelden in elke categorie benoemd als eervolle vermeldingen. De winnaars in de drie categorieën zijn:

Winnaar ‘mijn camera en ik’

Marie Le Moigne – “ELLE que j’appelle JE (Zij die ik Ik noem)”/ Frankrijk

De foto van Marie Le Moigne maakte indruk op de jury door de combinatie van tekst, onderwerp, scène, tonaliteit en stemming om een intiem zelfportret en innerlijke reis te onthullen. Het resultaat laat zien hoe de camera een krachtig instrument kan zijn voor zelfexpressie en interpersoonlijke dialoog.

Le Moigne is een gevestigd beeldend kunstenaar en docent vormgeving en toegepaste kunst, met een uitgebreide portfolio en staat van dienst op het gebied van tentoonstellingen. Volgens haar inzending verkent haar artistieke praktijk “…de bruggen tussen beeldende kunst en literatuur.” Daarnaast houdt ze zich vaak “bezig met en reflecteert ze op maatschappelijke kwesties zoals feminisme, het lichaam en het geheugen door middel van publicaties en designtijdschriften.”

Meer van haar werk en activiteiten zijn te zien op de website van deze fotograaf.

Winnaar ‘wat zit er in mijn cameratas’

Artur Abramiv – “Mijn standaard bergbeklimmersset”/ Oekraïne

Sinds 2020 maakt Artur Abramiv reportages over de etnocultuur van afgelegen Karpatenvolken, nationaal eten en drinken en dierenrechten en -bescherming. Hij levert regelmatig bijdragen aan National Geographic Traveller. Hij heeft ook mensenrechtenschendingen door totalitaire en autoritaire regimes vastgelegd en werkt als contractfotograaf voor Zuma Press en Getty Images voor The Guardian, Der Spiegel, MSNBC News en andere media.

Voor de categorie “Wat zit er in mijn cameratas” deelde Abramiv een ander aspect van zijn werk, een tegenwicht en even gepassioneerd onderwerp, de glorie van hooggebergte, waardoor hij “de meest grandioze momenten in mijn leven kan vastleggen”. Zijn uitrusting illustreert een belangrijke les voor alle fotografen, namelijk om “altijd voorbereid te zijn”, en hij heeft deze aangepast aan de omstandigheden, vooral als die extreem zijn. De jury vond dat zijn foto een les oproept over hoe ervaring in combinatie met voorbereiding elke fotograaf in staat stelt om het beste uit elke fotomoment te halen.

Winnaar ‘Mijn camera in actie’ & de hoofdprijswinnaar

Leszek Paradowski-“Haunted Photographer”/Polen

De hoofdprijs en ‘Mijn camera in actie’ winnende foto van Leszek Paradowski maakte indruk op de jury met zijn combinatie van concept, techniek en enscenering. Paradowski was trouw aan de categorie door een zeer creatieve visie te presenteren van niet alleen een zelfportret van hem werkend met zijn camera, maar ook een prachtige weergave van waar fotografie ons toe kan leiden als we onze eigen creatieve paden verkennen.

Leszek Paradowski: “Op een septemberochtend ging ik naar het meer, in de hoop dat ik uitzonderlijke omstandigheden voor fotografie zou vinden. Het bleek dat ik de perfecte keuze had gemaakt, want het landschap was uniek. Helaas had ik geen idee voor een unieke opname, dus kwam ik op het idee om wat te experimenteren. Ik zette de hoofdcamera op een statief, plande het kader en programmeerde een reeks foto’s met een tijdvertraging. Ik nam mijn reservecamera en begon eerst te poseren op het wateroppervlak, dompelde me toen onder en deze foto was gemaakt.”

Over de fotowedstrijd

In totaal kwamen de deelnemers van over de hele wereld, waaronder bijna elk Europees land, maar ook China, Australië, Brazilië, Rusland, Georgië, Kirgizië, Mexico. Taiwan, Bangladesh, Iran, India, Togo en de VS, wat bewijst dat fotografie inderdaad een universele taal is.

TIPA-voorzitter Gerwers: “We waren erg blij met de vele inzendingen van fotografen van over de hele wereld. Het brede scala aan technieken en persoonlijke standpunten toonde de ongelooflijk creatieve blik die de kunst en het ambacht van fotografie stimuleert en, wat net zo belangrijk is, het benadrukt de zeer persoonlijke relatie tussen fotografen en hun apparatuur.

Het bewijst dat beelden en ideeën, in combinatie met de gereedschappen van creativiteit, een krachtig middel vormen voor persoonlijke expressie en bewustwording. We feliciteren de winnaars en bedanken iedereen die heeft deelgenomen aan onze Picture This-wedstrijd, en we zijn al begonnen met plannen voor toekomstige evenementen van dit kaliber.”

Meer winnaars van deze fotowedstrijd vind je terug op de website van TIPA.

