Winnaars Tipa Photo Contest: CamerAmore

De Technical Image Press Association (TIPA) kondigt met trots de winnende foto’s en fotografen aan van de wereldwijde “camerAmore” fotowedstrijd, ter ere van fotografische apparatuur en haar gebruikers. Duizenden foto’s werden ontvangen via de Picter website van fotografen uit alle hoeken van de wereld, wat het wereldwijde bereik van de TIPA websites en publicaties bewijst.

Thomas Gerwers, voorzitter van de Technical Image Press Association: “Camera’s zijn net muziekinstrumenten: ze ontvouwen hun magie alleen in de handen van een creatieve en vaardige gebruiker. Maar zonder camera’s worden noch geluiden noch beelden gecreëerd, wat bewijst dat beide een cruciaal element zijn in het creatieve proces. En daarom hebben zowel muzikanten als fotografen een speciale relatie met hun instrumenten, die wordt weerspiegeld in de winnende foto’s van onze wedstrijd.”

Wedstrijdcategorieën

Er waren drie inzendcategorieën die deze relatie onderzochten: “Mijn camera en ik”; ‘Mijn camera in actie’; en ‘Wat zit er in mijn cameratas’. Naast het tentoonstellen van de gekozen foto’s in verkooppunten die lid zijn van TIPA, werden er ook geldprijzen van 500 euro uitgereikt voor de winnaar van elke categorie en een algemene hoofdprijs van 1500 euro voor de beste foto van de show. De jurering was in handen van een panel van deskundigen, bestaande uit TIPA-leden die allen complimenten uitspraken over het scala aan technieken en visies dat werd getoond door de wereldwijde reeks fotografen die deelnamen. Naast de prijswinnaars werd in elke categorie ook een speciale reeks eervolle vermeldingen toegekend.

De winnaars zijn:

Algehele winnaar

© Vurzie Kim, Nigeria, “Behind the Scenes at a Film Production”

Profiel van de fotograaf: Vurzie Kim is fotograaf en beeldend kunstenaar. Haar kunst is een visuele weergave van hoe mensen en de natuur elke dag naast elkaar bestaan. Het is een prachtige ervaring om te documenteren. Ze is erg geïnspireerd door het werk van Gordon Parks en Roy DeCarava, naast andere grote fotografen. Ze is altijd gefascineerd geweest door mensen en de natuur. Hoe ze zich gedragen, hoe ze groeien, hoe ze tot leven komen in de verschillende seizoenen – het is intrigerend en het wakkert een vonk aan om meer te ontdekken en te weten te komen. Ze wil dat mensen de meest alledaagse dingen vanuit verschillende perspectieven zien en er hun verhalen over kunnen vertellen of er inspiratie uit kunnen putten. De afgelopen drie jaar is Vurzie in haar gemeenschap geweest om haar verhalen te documenteren en te richten op mensen in hun dagelijkse leven en in hun persoonlijke ruimtes. Vurzie woont in Kaduna, Nigeria. Onlangs exposeerde ze een project over “Community and Food” tijdens het Kaduna International Photo Festival.

Categorie: Mijn camera en ik

© Tinna Björk Indigodóttir, IJsland, “Vintage en ik”

Verklaring van de fotograaf: “Geboren met de avontuurlijke geest van mijn IJslandse erfgoed, ben ik een multidisciplinaire kunstenaar die werkt met fotografie, film, dans en performance. Mijn werk wordt gevormd door persoonlijke ervaringen en speelsheid, waarbij ik vaak schoonheid vermeng met betekenis als een oproep tot verandering. Geleid door creatief instinct verken ik ook thema’s als absurditeit en “onzichtbaar” misbruik, waarbij ik een licht laat schijnen op zaken als microplastics en sociale ongelijkheden. Uiteindelijk creëer ik om percepties uit te dagen en vooral om een beetje verwondering in de wereld te inspireren of je soms zelfs aan het lachen te maken.”

Categorie: Wat zit er in mijn cameratas

© Paula Brown, Canada, “Het is mijn feestje”

Verklaring van de fotograaf: “Ik hou van mijn oude camera en deze kreeg ik van een vriend. De vrijheid om te ontdekken en te creëren is zo belangrijk voor me. Mijn fotografie drukt uit wie ik ben en waar mijn geest naartoe gaat voor creatieve verlichting, weg van de strijd van het leven. Ik heb altijd graag foto’s gemaakt, van mijn carrière in de röntgentechnologie tot mijn passie voor fotografie. Het leren van nieuwe beeldvormings- en verwerkingstechnieken plus de uitdaging van nieuwe fotografische ideeën met mijn eigen persoonlijke draai vullen altijd mijn brein. Een zeer actieve plek!”

Een wereldwijd evenement

TIPA-voorzitter Gerwers: “We waren erg blij met de vele inzendingen van fotografen van over de hele wereld. Het brede scala aan technieken en persoonlijke standpunten toonde de ongelooflijk creatieve blik die wordt gevoed door de kunst en het ambacht van fotografie, en, wat net zo belangrijk is, benadrukt de zeer persoonlijke relatie tussen fotografen en hun apparatuur.

“Het bewijst dat beelden en ideeën, in combinatie met de gereedschappen van creativiteit, een krachtig middel vormen voor persoonlijke expressie en bewustwording. We feliciteren de winnaars en bedanken iedereen die heeft deelgenomen aan onze camerAmore wedstrijd, en we zijn al begonnen met plannen voor toekomstige evenementen.”

