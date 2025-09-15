Menu

Zoeken

terug

Eddo Hartmann in Fotografencafé Kasteel Woerden 

Gepubliceerd op: 15 september 2025

Op maandagavond 13 oktober 2025 heet het Fotografencafé Kasteel Woerden Eddo Hartmann – documentair fotograaf – van harte welkom. Hij vertelt over ‘Urgente thema’s met grote zeggingskracht’ en laat prachtige beelden zien.

© Eddo Hartmann

Eddo behoort tot de meest opvallende Nederlandse documentaire fotografen. In zijn werk verkent hij de wisselwerking tussen persoonlijke geschiedenis, collectief geheugen en politieke realiteit. Zijn lezing biedt een zeldzame kans om van dichtbij kennis te maken met de visie en werkwijze van een fotograaf die urgente thema’s met grote zeggingskracht zichtbaar maakt. Een van zijn eerste belangrijke reeksen – Hier woont mijn huis – markeerde het begin van zijn artistieke zoektocht. Daarna volgde Setting the Stage: North Korea, waarin Hartmann met een uitzonderlijke precisie het zorgvuldig geregisseerde straatbeeld en de controle van dit gesloten land wist vast te leggen.

© Eddo Hartmann

The Sacrifice Zone, bekroond met de Sony World Photography Award, brengt de desastreuze gevolgen van tientallen jaren nucleaire wapentesten in Kazachstan in beeld. Hartmann’s fotografie wordt internationaal geprezen en was recent te zien in het Rijksmuseum. 

Praktische informatie

Plaats: Ridderzaal, Kasteel Woerden

Datum: maandag 13 oktober 2025

Aanvang: 19.30 uur

Tags: Kasteel Woerden

Bekijk ook deze items

Fotografencafé Kasteel Woerden: Jan Banning

Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert een gevarieerd programma voor de fotoliefhebber op maandag 25 augustus. Met als gast Jan Banning.…

Jeroen Hofman in Kasteel Woerden

Op 23 juni 2025 is landschapsfotograaf Jeroen Hofman aanwezig in het Fotografencafé Kasteel Woerden. Hofman gaat met de aanwezigen op zoek naar…

Eddy van Wessel spreekt in Kasteel Woerden

Kasteel Woerden heeft op maandag 7 april 2025 als hoofdgast oorlogsfotograaf Eddy van Wessel. Fotografencafé Kasteel Woerden stelt het zeer op…