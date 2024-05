Jeff Cowen terug in Huis Marseille

terug

Na het succes van zijn eerste solotentoonstelling in Huis Marseille in 2017 opent in juni de tweede tentoonstelling van fotografische werk van Jeff Cowen (New York, 1966). Deze expositie toont het werk dat Cowen de afgelopen jaren in de Zuid-Franse Provence heeft gemaakt. Gefascineerd door het scherpe licht en de overweldigende natuur heeft hij hierin zijn gevoel voor deze regio weten te vangen.

© JeffCowen_P201_Wendy_Diptych_each127x175cm_SilverGelatinPrint_2020-2023

Analoge ambacht en experiment

In een wereld die wordt beheerst door snelheid, beeldschermen, technologie en productie, probeert Cowen ons in zijn werk te attenderen op de sublieme ervaring van de schoonheid van de natuur. Als kunstenaar en fotograaf houdt hij zich verre van de digitale wereld en neemt hij het ambachtelijke fotoproces letterlijk in eigen hand. Met zelfgebouwde vergroters, grote analoge afdrukken op vintage fotopapier en experimenten met ontwikkelingsvloeistof is iedere afdruk uniek. Hoewel in zijn fotografie alle traditionele kunsthistorische genres zoals stilleven, landschap en portret aan bod komen, speelt de alchemie tijdens het handmatig afdrukken een belangrijke rol en krijgt abstractie in sommige werken de overhand.

© JeffCowen_P217_Diptych_each127x158cm_SilverGelatinPrint_2020-2023

Het licht van de Provence

Het werkproces en het uiteindelijke resultaat van de Provence Works doen ook aan schilderkunst denken. Eerder kozen beroemde schilders als Paul Cézanne en Vincent van Gogh de regio tot onderwerp. De esthetiek van melancholie en de verbondenheid met de natuur die zij verbeeldden, is ook voelbaar in het werk van Cowen. Na jarenlang als een nomadische kunstenaar in grote steden als New York, Berlijn en Parijs gewoond en gewerkt te hebben, verkiest Cowen nu een afgelegener plek. De intensiteit van het berglandschap, de kracht van een simpele artisjok, de ruimte en de vaak zo intens blauwe lucht bieden hem op eenzelfde manier inspiratie als het geval was voor Cézanne en Van Gogh. Daarmee plaatst hij zichzelf in lijn met de kunstenaars die hun inspiratie uit de Provence in hun beeldende kunst hebben vertaald.

© JeffCowen_P199_100x127cm_SilverGelatinPrint_MixedMedia_2020-2023

Samenwerking tussen Huis Marseille en Van Gogh Museum

Voor deze tentoonstelling gaan Huis Marseille en het Van Gogh Museum een bijzondere samenwerking aan. Tegelijk met de tentoonstelling in Huis Marseille zullen in het Van Gogh Museum in de vaste collectieopstelling enkele werken van Jeff Cowen te zien zijn, naast tekeningen en schilderijen die Van Gogh in de Provence heeft gemaakt.

Na zijn succesvolle tentoonstelling Photoworks uit 2017 keert Jeff Cowen terug in Huis Marseille met nieuwe werken geïnspireerd door het scherpe licht en de overweldigende natuur van de Franse Provence

Gelijktijdig worden in Van Gogh Museum vijf werken van Jeff Cowen in dialoog met werk van Vincent van Gogh getoond

Net als beroemde schilders als Cézanne en Van Gogh put Cowen inspiratie uit het berglandschap, flora en de intense blauwe lucht van de Provence

Cowens fotografie omvat stilleven, landschap en portret, waarbij handmatig afdrukken een belangrijke rol speelt

Ambachtelijk werken gemaakt met zelfgebouwde vergroters en vintage fotopapier, unieke afdrukken die de sublieme schoonheid van de natuur vastleggen

Biografie

Jeff Cowen (1966) groeide op aan de Upper West Side in New York en studeerde Oriental Studies aan de New York University en de Waseda University in Tokio. Eind jaren 1980 werkte hij als taxichauffeur en assisteerde daarnaast de Amerikaanse fotografen Larry Clark en Ralph Gibson, van wie hij allerlei dokatechnieken leerde. Vervolgens legde hij zich toe op straatfotografie en ging experimenteren met collages. In de jaren 1990 studeerde hij aan de Arts Student League en de New York Studio School om zich te bekwamen in tekenen en schilderen. Cowen raakte geïnteresseerd in de verweving van schilderkunst en fotografie. Daarbij is het beeld uit de camera nooit het eindproduct maar juist het startpunt voor zijn artistieke reflectie op het motief. Zijn analoge afdrukken, ontwikkeld met verschillende chemische vloeistoffen, zijn vaak nabewerkt met schilder- en collagetechnieken. Cowen woont sinds 2001 in Europa. In 2021 ontving hij een Pollock Krasner Foundation Grant voor zijn Provence Works.