 Christian Voigt | LUNAR 

Wanrooij Gallery in Amsterdam presenteert van 25 oktober 2024 tot en met 25 januari 2025 een solo-expositie van de Duitse kunstfotograaf Christian Voigt. De galerie toont een selectie uit zijn nieuwste serie LUNAR met fascinerende, groot formaat foto’s van iconische astronautenpakken en intrigerende ruimtevaarttechniek uit de Verenigde Staten en Rusland. De authentieke objecten zijn geportretteerd tegen een zwarte achtergrond, alsof ze zich in de absolute stilte en immense uitgestrektheid van de kosmos bevinden.

© Christian Voigt

Naast fotowerken van prehistorische dinosaurusskeletten geniet Christian Voigt ook internationale bekendheid om zijn monumentale, hyperrealistische landschappen en architectuurfotografie, met name interieurs van musea en bibliotheken. De avonturen van astronauten, die de onbekende grenzen van de menselijke horizon verkennen, vormen het startpunt voor de LUNAR serie.

Van de volumineuze ruimtepakken uit de beginjaren tot de latere strakke, high-tech pakken weerspiegelen de foto’s de voortschrijdende evolutie van ruimtevaarttechnologie. Met veel aandacht voor detail en precisie legt Voigt de subtiele elementen van de beschermende kleding vast. De beelden onderstrepen hoe wetenschap en technologie ernaar streven om astronauten te voorzien van een steeds geavanceerdere en veiligere uitrusting voor hun reizen naar de ruimte.

© Christian Voigt

Door de pakken en technologieën separaat te tonen en ze te isoleren van elke tastbare omgeving accentueert de fotograaf hun individuele karakter. Met een minimalistische setting visualiseert Voigt het onbekende en benadrukt hij de pioniersgeest van mensen. De foto’s versterken ons begrip dat achter de imposante ruimtepakken en technische prestaties er nog steeds mannen en vrouwen zijn die de moed hebben om de donkere diepten van het universum te onderzoeken.

Christian Voigt (München, 1961) studeerde in Berlijn en Vancouver en was werkzaam in de film- en uitgeverijsector. Als gepassioneerd fotograaf ontwikkelde hij een unieke beeldtaal en techniek en kreeg al vroeg interesse van kunstinstellingen, recensenten en verzamelaars. Zijn autonome werk is gepresenteerd in Amsterdam, Basel, Dubai, Londen, Los Angeles, Madrid, Miami, Milaan, New York, Parijs en Saint-Tropez. De kunstenaar woont en werkt in Hamburg en Zuid-Frankrijk.

De expositie markeert het 20-jarig bestaan van Wanrooij Gallery; in 2005 opgericht door Martijn Wanrooij en zijn partner Anja Koster. De galerie staat internationaal bekend om haar innovatieve, uitdagende en inspirerende hedendaagse kunst met een focus op nieuwe mediakunst. Met twee verdiepingen biedt de galerie een prominent podium aan gevestigde en opkomende kunstenaars.

