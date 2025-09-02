Open Call Debuut Pf #6 2025

terug

Voor de rubriek Debuut zoekt Pf fotoprojecten. Je kunt nu jouw fotoproject inzenden voor Pf editie #6 van 2025. Het thema is deze keer vrij, dus je kunt jouw persoonlijke werk opsturen.

© Machiel Zwarts

Wie kan inzenden?

Inzenden is uitsluitend mogelijk voor abonnees van Pf. Dat kunnen studenten aan academies of fotoscholen of net afgestudeerden zijn of autodidacten en amateurfotografen. Inzending staat open voor abonnees van de Pf van alle leeftijden. Pf kijkt alleen naar de kwaliteit van de foto’s.

Hoe inzenden?

Stuur een fotoserie in van minimaal 4 en maximaal 8 foto’s. Wij zoeken professionele series, die een interessant thema hebben, met een goed uitgewerkte esthetiek van de beelden. Bij de foto’s moet een korte projectomschrijving in correct Nederlands worden ingezonden en informatie over de inzender. Zie hieronder de verdere voorwaarden en praktische informatie voor inzendingen.

De deadline van de inzendtermijn voor Pf #6 2025 is op woensdag 10 september 2025 om 18.00.

Zet in de titel van jouw mail DEBUUT PF#6-2025 (Let op: deze titel is belangrijk, anders komt jouw mail niet in de juist mailbox en raakt deze mogelijk verloren).

Praktische informatie en voorwaarden inzendingen:

Stuur een mail met een coherente serie van 6-10 foto’s naar: redactie@pf.nl.

Alleen .jpg bestanden sturen. Geen Wetransfer of Google downloads. Alles moet in de mail staan. (max 15 mb). Kwaliteit .jpg = hoog (8).

bestanden sturen. Geen Wetransfer of Google downloads. Alles moet in de mail staan. (max 15 mb). Kwaliteit .jpg = hoog (8). De foto’s moeten aangeleverd worden in Adobe RGB .

. Door in te sturen geef je Pf het recht de foto’s te publiceren. Jij houdt ook altijd de copyrights.

De foto moet ongeveer 2500-3000 pixels lang of breed zijn. Te kleine foto’s kunnen niet worden geplaatst. Stuur de foto’s en het Word bestand in één aparte map met naam: JOUW NAAM .

lang of breed zijn. Te kleine foto’s kunnen niet worden geplaatst. Stuur de foto’s en het Word bestand in één aparte map met naam: . Titel van de foto = Voornaam-Achternaam-nummer.

= Voornaam-Achternaam-nummer. Voeg de projectbeschrijving toe in Word (niet in PDF), in correct, foutloos Nederlands . Geef ook de titel van het project aan. De omschrijving moet tussen de 100 en 200 woorden zijn. Voeg hierbij de bio informatie van de inzender in de 3e persoon van 50 woorden. Met hierbij geboortejaar, studie, exposities en publicaties, met vermelding van website en Instagram. Pf houdt het recht om de teksten te redigeren.

in . Geef ook de van het project aan. De omschrijving moet tussen de woorden zijn. Voeg hierbij de bio informatie van de inzender in de 3e persoon van woorden. Met hierbij geboortejaar, studie, exposities en publicaties, met vermelding van website en Instagram. Pf houdt het recht om de teksten te redigeren. Foto’s en tekstbestand moet gezamelijk in één map met de naam van de inzender in de mail gestuurd worden. Foto’s mogen niet los in de mail zitten.

met de naam van de inzender in de mail gestuurd worden. Foto’s mogen in de mail zitten. Pf zoekt projecten die een verband leggen tussen persoonlijke en maatschappelijke thema’s, let op samenhang in stijl van de serie, Pf zoekt foto’s met hoogstaande techniek en esthetiek. De redactie van Pf gaat niet corresponderen over de inzendingen, de geselecteerde fotograaf krijgt vanzelf bericht. Er worden geen bewijsnummers gestuurd omdat de inzender al abonnee is.

Bekijk ook deze items