Het Perfecte Plaatje 2024 in Museum Hilversum

De tentoonstelling ‘Beste Foto’s Het Perfecte Plaatje 2024’ is vanaf vandaag te zien in Museum Hilversum. Deze expositie, die te zien is tot en met 9 februari, brengt de beste foto’s samen uit de populaire RTL4-programma’s Het Perfecte Plaatje en Het Perfecte Plaatje Op Reis.

In de tentoonstelling staat het werk van de winnaars centraal:

Antoinette Hertsenberg (1964), winnaar van het negende seizoen van Het Perfecte Plaatje, bekend als programmamaker en presentator bij AVROTROS met programma’s als Radar en Opgelicht?!.

Finale trashion shoot Kaj Gorgels

Kaj Gorgels (1990), winnaar van het derde seizoen van Het Perfecte Plaatje Op Reis, YouTuber en presentator van diverse RTL-programma’s zoals Temptation Island en Expeditie Robinson.

Daarnaast selecteerde Museum Hilversum foto’s van andere deelnemers die uitblinken in hun fotografische of verhalende kwaliteiten. De tentoonstelling biedt bezoekers een inspirerende kijk op het talent en de veelzijdigheid van de deelnemers.

KAJ HPP Op Reis tattoo

FRESIA HPP Op Reis

SUSAN HPP Op Reis

Het Perfecte Plaatje en Het Perfecte Plaatje op Reis zijn kijkcijferhits, waarin bekende Nederlanders met een passie voor fotografie de strijd met elkaar aangaan. De kandidaten proberen hun hobby naar een hoger niveau te tillen tijdens spectaculaire en uitdagende fotoshoots. Professionals uit het vak beoordelen de foto’s. De opdrachten variëren van portret- en modefotografie tot sport-, natuur- en macro-opdrachten. Bij Het Perfecte Plaatje Op Reis speelt de gehele serie zich af in een specifiek land; dit jaar vormde Thailand het indrukwekkende decor.



‘Beste Foto’s Het Perfecte Plaatje 2024’ is te zien van 19 december t/m 9 februari 2025 in Museum Hilversum.



De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door RTL4, ITV en CEWE.