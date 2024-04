Groene Camera 2024 in Museon-Omniversum

terug

In Museon-Omniversum zijn de winnaars bekendgemaakt van de Groene Camera 2024. Voor deze prestigieuze prijs voor natuurfotografen uit Nederland en België werden ruim vijfduizend foto’s ingestuurd. Zeventig bekroonde foto’s en eervolle vermeldingen zijn vanaf nu een jaar lang te zien op de expositie in het Haagse museum.

© Sophie Mijnhout

Winnaar categorie ‘Geleedpotigen en ongewervelden’

Sophie Mijnhout is de winnares in de categorie ‘Geleedpotigen en ongewervelden’ en Natuurfoto van het Jaar. De jury: ‘Het verdrietige lot van een bladluis in een spinnenweb is hier gevat in een prachtig beeld. De kleuren spatten van de foto af en de fenomenale scherpte laat zelfs de minuscule lijmdruppeltjes op het lijnenspel van de spindraden zien die de luis fataal zijn geworden. Mede door de pikzwarte achtergrond geeft deze foto een bijna museumachtige aanblik, maar laat ook heel mooi alle natuurlijke aspecten zien, de dunne spinrag, de vele kleurschakeringen in de vleugels van de luis en de bordeauxrode facetogen.’

© Paulien Bunskoek

Natuurfotograaf van het jaar

Paulien Bunskoek mag zich Natuurfotograaf van het jaar noemen. Zij wint deze prijs voor haar serie Vaarwel vlinders, waarmee ze een verhaal vertelt over de achteruitgang van de Nederlandse dagvlinders. De jury: ‘In Nederland gaat het al jaren niet goed met de dagvlinders. Dit portfolio laat een keur aan prachtige vlinders zien die een gezamenlijk verhaal delen, ze lopen snel in aantal terug of zijn al niet meer in Nederland te vinden. De opvallende, witte achtergronden geven een lenteachtige en vrolijke sfeer terwijl de boodschap minder vrolijk is. Laten wij hopen dat dit portfolio een ode is en geen in memoriam.’

© Thyrza Boskma

Natuurtalent van het jaar

Thyrza Boskma is als Natuurtalent van het jaar gekozen met haar foto van een nachtpauwoog. De jury: ‘De nachtpauwoog is een prachtige nachtvlinder. De ogen op de vleugels zijn bedoeld om predatoren af te schrikken. De fotograaf heeft de vlinder op een nogal dreigende, grijze dag weten vast te leggen. Dit maakt dat de kleuren van de grauwe vlinder, de lucht en de omgeving goed op elkaar aansluiten en samen een samenhangend beeld vormen van dit mooie dier.’

© Luc Rooman

De Groene Camera

Natuurfotografie speelt een belangrijke rol in het versterken van het besef dat onze natuur mooi en bijzonder is, waarmee we met respect moeten omgaan. Deze gedachte is de motivatie van de initiatiefnemers Jan Vermeer en Daan Schoonhoven bij het in het leven roepen van de natuurfotografieprijs de Groene Camera. De Groene Camera onderscheidt zich door uitsluitend foto’s te accepteren die in Nederland of België zijn gemaakt. Schoonhoven zegt hierover: “Hiermee brengen we onze natuur voor het voetlicht en laten de diversiteit en schoonheid ervan zien. Bovendien ontstaat zo een gelijk speelveld voor de deelnemende fotografen. Een Nederlands boslandschap of een meerkoet hoeft niet te concurreren met spectaculaire landschappen of dierensoorten uit verre oorden.”

De Groene Camera telt drie onderdelen:

Groene Camera Natuurfotograaf van het jaar: de prijs voor de beste serie.

Groene Camera Natuurfoto van het jaar met prijzen in zeven categorieën: Landschappen, Zwart-wit, Geleedpotigen en ongewervelden, Planten en paddenstoelen, Vogels, Zoogdieren, Reptielen en amfibieën, Abstract.

Groene Camera Natuurtalent van het jaar voor jongeren onder de 18 jaar.

Per onderdeel en categorie kiest de jury een winnaar, een runner-up en vijf eervolle vermeldingen. Naast de Groene Camera trofeeën, de eer en de aandacht, zijn er serieuze prijzen verbonden aan de Groene Camera met een totale waarde van bijna 15.000 euro.

Fototentoonstelling

De Groene Camera is een initiatief van Natuurfotografie Magazine en PiXFACTORY. Deze samenwerking resulteert in een fototentoonstelling van meer dan zeventig foto’s. Naast alle winnaars zie je in de expositie ook de foto’s van alle eervolle vermeldingen in de onderdelen Natuurfoto van het jaar en Natuurtalent van het jaar.

Bekijk ook deze items