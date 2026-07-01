Gosse Bouma wint Hasselblad Masters Award 2026 in categorie Street

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Oudewater, 1 juli 2026 – De Nederlandse fotograaf Gosse Bouma heeft de Hasselblad Masters Award 2026 gewonnen in de categorie Street. De internationaal gerenommeerde prijs geldt als een van de hoogste onderscheidingen binnen de professionele fotografie. Uit meer dan honderdduizend inzendingen van fotografen van over de hele wereld werd Bouma door een internationale vakjury gekozen als winnaar in zijn categorie.

© Gosse Bouma

De titel Hasselblad Master wordt slechts eens per twee jaar toegekend. Per categorie wordt één fotograaf geselecteerd op basis van artistieke visie, originaliteit, technische kwaliteit en een onderscheidende fotografische signatuur. Daarmee behoort Gosse Bouma vanaf vandaag tot een select internationaal gezelschap van fotografen dat de ontwikkeling van de hedendaagse fotografie mede vormgeeft.

Bouma won de prijs met zijn serie Morning Ritual, waarin hij de dagelijkse dynamiek van Nederlandse markten vastlegt. Zijn beelden combineren architectuur, geometrie, licht, kleur en menselijke aanwezigheid tot verstilde composities waarin het gewone een bijna surrealistische schoonheid krijgt. De foto’s zijn tevens onderdeel van zijn in augustus verwachtte tweede boek ‘A New Light on The Netherlands’.

“Het winnen van een Hasselblad Masters Award is iets waar je als fotograaf alleen maar van kunt dromen,” zegt Gosse Bouma. “Dat mijn werk door zo’n gerenommeerde internationale jury is gekozen, voelt als een enorme eer. Ik zie deze prijs niet alleen als een bekroning van de serie Morning Ritual, maar ook als een bevestiging van de fotografische weg die ik de afgelopen jaren heb gevolgd.”

De internationale jury prees Bouma’s vermogen om alledaagse straattaferelen om te vormen tot krachtige, gelaagde beelden waarin compositie, sfeer en timing perfect samenkomen. Zijn werk onderscheidt zich door een minimalistische beeldtaal en een scherp oog voor de relatie tussen mensen en hun omgeving.

De overwinning is niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook bijzonder voor de Nederlandse fotografie. De Hasselblad Masters Awards behoren wereldwijd tot de meest prestigieuze fotografieprijzen en worden beschouwd als een internationale kwaliteitsstandaard binnen het vak. Slechts een klein aantal fotografen mag zich iedere twee jaar Hasselblad Master noemen.

Door deze onderscheiding krijgt Bouma’s werk wereldwijd extra zichtbaarheid via Hasselblad-publicaties, internationale tentoonstellingen en diverse mediaplatforms. De prijs verstevigt zijn positie als een van de meest onderscheidende Nederlandse straatfotografen van dit moment.

Over Gosse Bouma

Gosse Bouma is gespecialiseerd in straatfotografie waarin natuurlijke omstandigheden als mist en licht, architectuur, kleur en menselijke interactie samenkomen in zorgvuldig gecomponeerde beelden. Zijn werk is internationaal onderscheiden en kenmerkt zich door een stijl waarin rust, timing en grafische kracht centraal staan.

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