Expo Elliott Erwitt verlengd

terug

De tentoonstelling “Elliott Erwitt. A Retrospective” is sinds 7 juni te zien op nummer 5 van de Grote Markt. Tot groot genoegen van liefhebbers van Elliott Erwitt en cultuur in het algemeen, kondigen de organisatoren aan dat de tentoonstelling, die oorspronkelijk tot 5 januari gepland was, wordt verlengd tot en met 9 maart 2025. Sinds de opening is de tentoonstelling unaniem geprezen door het publiek vanwege de hoge scenografische en artistieke kwaliteit.

© Elliot Erwit SPAIN. Madrid. 1995. Prado Museum (Museo del Prado).

OVER DE TENTOONSTELLING

Na groot succes in Parijs (Musée Maillol) en Lyon (La Sucrière), met meer dan 300.000 enthousiaste bezoekers, gaat de Elliott Erwitt-tentoonstelling van start in Brussel. Ze wordt gepresenteerd aan de beroemde Grote Markt, in nauwe samenwerking met Exhibition Hub. Het retrospectief omvat meer dan 200 foto’s van Elliott Erwitt: het betreft niet alleen het uitgebreidste overzicht van zijn oeuvre tot nog toe, maar ook het laatste dat tot stand kwam met medewerking van de fotograaf zelf, die eind 2023 overleed. In de tentoonstelling, het resultaat van een dialoog tussen Tempora en het agentschap Magnum Photos, wordt getracht licht te werpen op de vele facetten en de bepalende kenmerken van zijn oeuvre: humor, ironie gemengd met tederheid, niet-aflatende nieuwsgierigheid en nadruk op emoties – want die verkoos deze gecultiveerde man boven een droge, intellectuele benadering. Maar bovenal humanisme, dat in zijn oeuvre alomtegenwoordig is.

© Elliot Erwitt, FRANCE. Paris. 1989. Eiffel tower 100th anniversary.



Grote Markt 5 Brussel, tot 9 maart 2025

www.expo-elliotterwitt.com