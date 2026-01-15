terug

Nederland is een nieuw online galerie en platform voor muziekfotografie rijker! Music For Your Eyes presenteert high quality ingelijste prints op HD-aluminium van toonaangevende muziekfotografen zoals Paul Bergen, Chris Bonis, Peter van Breukelen, Rob Verhorst, Maarten Corbijn en Gijsbert Hanekroot. De website toont beeld van legendarische concerten, intieme backstagemomenten en iconische artiesten. De prints zijn van gelimiteerde oplage en voorzien van een gesigneerd certificaat van echtheid.

De Rotterdamse vormgever en founder Jeroen van der Meijden, heeft het platform opgezet uit passie voor zowel beeld als muziek. “Ik geloof in de waarde van muziekfotografie en wil dit graag toegankelijk maken voor fans, muziekliefhebbers en fotografieverzamelaars. En wat is mooier dan dit presenteren als kunstwerken aan je muur?!”

Music For Your Eyes onderscheidt zich verder omdat het werk van muziekfotografen samen op één plek te vinden is en dit een afspiegeling geeft van muziekfotografie in Nederland. Bezoekers kunnen op genre door verschillende collecties bladeren en daarnaast biedt de website achtergrondinformatie en (nieuws)artikelen over zowel artiesten als makers. Hoe kwamen bepaalde foto’s tot stand? Wat is verhaal van sommige iconische live-momenten die zijn vastgelegd, zoals Kurt Cobain crowd surfend in Frankfurt in 1991?

Dit jaar wil het platform zich verder gaan uitbreiden met prikkelende en interessante content. Tot slot zijn er ook enkele muziekfotografieboeken te koop op de site.

De lancering van Music For Your Eyes markeert een nieuw hoofdstuk in de erkenning van muziekfotografie als kunstvorm. Het platform hoopt niet alleen verzamelaars en muziekliefhebbers te inspireren, maar ook een podium te bieden aan visuele kunstenaars binnen de muziekindustrie.

musicforyoureyes.nl