Stacci Samidin in Fotografencafé Kasteel Woerden

terug

Maandag 1 juni 2026 | Stacci Samidin: documentair fotograaf. Societies een bijzonder fotoverhaal.

© Stacci Samidin

Zijn rauwe eerlijkheid, radicalisme en het onbekende vormen de basis van Samidins werk, genaamd Societies. De kern ervan is het zien, horen en accepteren van een mens zonder vooroordelen of oordelen. Hij documenteert de levens van minderheden, onderdrukten en mensen met onconventionele levensstijlen over de hele wereld.

Societies is onder andere bekroond met de Internationale Ronald MacDonald Lifetime Achievement Award (2020) en de Grote Juryprijs van De Kracht van Rotterdam (2016). De visie en techniek achter Societies strekken zich uit tot alle andere gebieden van Samidins werk: commerciële fotografie, het geven van masterclasses en het regisseren van muziekvideo’s en documentaires.

Onlangs werd een van Samidins werken opgenomen in de Eregalerij Nederlandse Fotografie (2021) in het Nederlands Fotomuseum

https://www.staciisamidin.com/

Vanaf 21.15 uur is er gelegenheid je foto’s te laten reviewen door professionele fotografen.

Reserveren niet nodig.

Aanvang 19.30 uur | Kasteel Woerden, Woerden