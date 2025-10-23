FUJIFILM X-T30 III en FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS

terug

Almelo, 23 oktober 2025 – FUJIFILM Electronic Imaging voegt vandaag twee nieuwe edities toe aan de X Serie, de FUJIFILM X-T30 III en het FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS objectief.

FUJIFILM X-T30 III

De FUJIFILM X-T30 III is een compacte systeemcamera uit de FUJIFILM X Serie. De camera is uitgerust met de 26,1-megapixel X-Trans CMOS 4-sensor in combinatie met de ultrasnelle X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor. De verwerkingssnelheid van de gemaakte opnames ligt daardoor ongeveer twee keer zo hoog als bij het vorige model. De vernieuwde AI-ondersteunde autofocus herkent en volgt automatisch ogen, gezichten en onderwerpen zoals dieren, vogels, voertuigen, vliegtuigen, treinen, insecten en drones. Dankzij de verbeterde energie-efficiëntie van de processor is de camera daarnaast flink zuiniger geworden. Zo beschikt de X-T30 III nu over een accuduur tot circa 425 opnamen per lading. De X-T30 III combineert snelheid, precisie en uithoudingsvermogen, verpakt in een lichte behuizing die slechts 378 gram weegt inclusief accu en geheugenkaart.

De X-T30 III is voorzien van een draaiknop om Film Simulaties te kiezen. Door middel van deze draaiknop wissel je intuïtief tussen 20 Film Simulaties, waaronder REALA ACE en NOSTALGIC Neg. De draaiknop beschikt verder over drie programmeerbare posities (FS1 – FS3). Hierdoor kunnen gebruikers eigen kleurrecepten registreren en gebruiken in verschillende situaties.

De camera ondersteunt 6.2K/30P-video in 4:2:2 10-bit en biedt 4K/60P en Full HD 240P voor slow motion opnames. De digitale beeldstabilisatie in de camera corrigeert zowel kleine bewegingen als grotere trillingen, wat zorgt voor vloeiende beelden bij uit de handgemaakte opnames of tijdens het filmen onderweg. Via een draadloze verbinding met FUJIFILM INSTAX Link-printers (mini, SQUARE en WIDE) kunnen beelden direct worden afgedrukt zonder de app te hoeven openen.

De FUJIFILM X-T30 III is verkrijgbaar vanaf november 2025 bij geautoriseerde FUJIFILM-dealers.

FUJINON XC13-33mmF3.5-6.5 OIS

De FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS is een veelzijdig standaardzoomobjectief dat groothoek en standaardbrandpunten combineert in een licht en compact ontwerp. Met een lengte van slechts 37,5mm (ingeschoven) en een gewicht van 125 gram is dit het kleinste en lichtste zoomobjectief binnen de FUJINON-lijn.

Het objectief heeft een bereik van 13mm (vergelijkbaar met 20mm op 35mm equivalent) tot 33mm (vergelijkbaar met 50mm op 35mm equivalent). Hierdoor is het objectief geschikt voor uiteenlopende situaties, van landschappen en interieurs tot portretten en straatfotografie.

Door de minimale scherpstelafstand van 20cm over het hele zoombereik en de maximale vergroting van 0,25x maken gebruikers eenvoudig close-ups van bloemen, gerechten of huisdieren. De ingebouwde beeldstabilisatie van vier stops ondersteunt fotograferen uit de hand, zelfs bij weinig licht. Het autofocussysteem reageert binnen circa 0,025 seconden (volgens interne CIPA-tests) en zorgt voor trefzekere scherpstelling.

Met het losse objectief komt er ook een versie van de FUJIFILM X-T30 III die in combinatie met dit objectief wordt geleverd. Samen vormen zij een lichte en krachtige set voor gebruikers die willen instappen in het X Serie-systeem of hun bestaande camera willen uitbreiden met een veelzijdig standaardzoomobjectief.

