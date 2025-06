FUJIFILM introduceert de X-E5

terug

Almelo, 12 juni 2025 – FUJIFILM introduceert de FUJIFILM X-E5: een compacte en lichte systeemcamera die een kenmerkende klassieke stijl combineert met moderne technologie. De X-E5 is het nieuwste model binnen de X Serie en is vanaf augustus 2025 verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver.

Met een gewicht van slechts 445 gram*1 (inclusief accu en geheugenkaart) is de X-E5 ontworpen voor fotografen die hun camera graag overal mee naartoe nemen.

Voor het eerst is de bovenplaat van de X-E5 volledig vervaardigd uit één stuk machinaal gefreesd aluminium. Deze solide afwerking met verfijnde randen en vloeiende lijnen zorgt voor een robuuste, hoogwaardige uitstraling met een subtiele, metallic feel.

De camera is uitgerust met FUJIFILM’s nieuwste generatie beeldsensor en beeldverwerkingsprocessor: de 40,2 megapixel X-Trans™ CMOS 5 HR-sensor*2 en de snelle en zéér efficiënte X-Processor 5-beeldverwerkingsprocessor. Deze combinatie maakt het mogelijk om te fotograferen in zeer hoge resolutie met een groot dynamisch bereik, zonder concessies te doen aan ISO-prestaties of ruis. Dankzij de verbeterde lichtgevoeligheid is ISO 125 nu de standaardwaarde. De elektronische sluiter biedt sluitertijden tot 1/180.000 seconde – perfect voor situaties met fel licht en voor situaties die een uiterst precieze belichtingscontrole vereisen.

Een andere primeur is het ingebouwde 5-assige beeldstabilisatiesysteem met tot 7.0 stops compensatie van het beeld in het centrum van de opname (en 6.0 stops aan de buitenzijde)*3. Dit maakt scherpe opnames mogelijk, zelfs bij langere sluitertijden of tijdens het uit de hand fotograferen. Dankzij de krachtige ingebouwde beeldstabilisatie blijft de X-E5 moeiteloos inzetbaar in iedere situatie — van het maken van snelle snapshots onderweg tot momenten waarbij iedere seconde telt.

De bediening is intuïtief en doordacht. De nieuwe filmsimulatieknop met FS1–FS3-posities maakt het mogelijk om persoonlijke voorkeursinstellingen op te slaan – ideaal voor wie werkt met eigen filmrecepten. Ook de ervaring van de zoeker is vernieuwd: de elektronische zoeker beschikt over de nieuwe ‘Classic Display’, een minimalistische weergave waarbij de belangrijkste instellingen subtiel onderin beeld staan. Geïnspireerd op analoge camera’s, helpt deze rustige interface je om je volledig op de compositie te richten.

Het compacte ontwerp maakt bediening met één hand mogelijk. Knoppen en draaiknoppen zitten precies waar je ze verwacht, zodat je tijdens het fotograferen niet hoeft na te denken over de bediening – maar gewoon kunt kijken, kadreren en afdrukken op het ‘juiste’ moment – met de camera aan het oog. De Surround View-modus laat bovendien delen van het gebied buiten je kader zien, alsof je door een optische zoeker kijkt.

De X-E5 behoudt het klassieke karakter van de X Serie, maar voegt daar een verfijnd en vernieuwend ontwerp aan toe. Het is een camera die uitnodigt om te blijven fotograferen. Of je nu een ervaren liefhebber bent of net overstapt van smartphone naar systeemcamera: de X-E5 biedt het plezier van een hoogwaardige camera én de vrijheid om je te verliezen in het moment.

De X-E5 is verder voorzien van een kantelbaar scherm dat tot 180° omhoog en naar voren kan worden gedraaid. Zo fotografeer je eenvoudig vanuit hoge of lage hoeken – of maak je moeiteloos een selfie. Dankzij de ingebouwde digitale teleconverter (1.4x en 2.0x) kun je flexibel inzoomen met minimaal kwaliteitsverlies, ideaal voor creatieve composities en onverwachte situaties.

Ook op videovlak levert de X-E5 uitstekende prestaties. De camera filmt in 6.2K/30P en beschikt over vloeiende autofocus-tracking, ideaal voor hoogwaardige, stabiele videobeelden. De snelle autofocus is gebaseerd op deep learning-technologie en herkent onder andere mensen, dieren, voertuigen, vliegtuigen én drones*4. Ook bij weinig contrast of snel bewegende onderwerpen blijft de scherpstelling nauwkeurig en betrouwbaar.

De FUJIFILM X-E5 is daarmee dé keuze voor fotografen en contentmakers die op zoek zijn naar een stijlvolle, compacte en technisch geavanceerde camera. Of je nu je eerste stappen zet in fotografie of een lichtgewicht tweede body zoekt:

de X-E5 levert kwaliteit, flexibiliteit en gebruiksgemak in één elegante behuizing.

*1 Inclusief batterij en geheugenkaart

*2 X-Trans™ is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van FUJIFILM Corporation.

*3 Gebaseerd op CIPA 2024-standaarden, getest met FUJINON XF35mmF1.4 R-objectief.

*4 Stel de onderwerpdetectie in op “BIRD” (vogels) voor het herkennen van insecten, en op “AIRPLANE” (vliegtuigen) voor het herkennen van drones.



Producteigenschappen

(1) Een productdesign dat klassieke elegantie combineert met verfijnde details

Voor het eerst binnen de X Serie is de bovenplaat van de X-E5 vervaardigd uit één stuk machinaal gefreesd aluminium. De kenmerkende, taps toelopende vorm aan de achterzijde versterkt niet alleen de uitstraling, maar verbetert ook de grip en de bediening van de draaiknoppen.

De nieuw ontworpen filmsimulatieknop is nauwkeurig uitgesneden en sluit vrijwel naadloos aan op de behuizing. Dit geeft de camera een strakke, hoogwaardige afwerking. Gebruikers kunnen hun favoriete filmsimulaties en beeldinstellingen opslaan onder FS1, FS2 en FS3 – ideaal voor wie werkt met eigen filmrecepten.

Verfijning loopt als een rode draad door het gehele ontwerp van de X-E5. Zo zijn de elektronische zoeker en de dioptrie-instelling volledig geïntegreerd in de body en is de verhouding tussen horizontale en verticale lijnen bewust gekozen. Het resultaat is een camera die klassiek oogt, maar modern aanvoelt.

De X-E5 wordt geleverd met een stijlvolle schouderriem in touwstijl. De keuze voor dit materiaal sluit aan bij het ontwerp: licht, functioneel en met een afwerking die past bij de verfijnde uitstraling van de camera.

(2) Functies en bediening die je onderdompelen in de wereld door de zoeker

De elektronische zoeker is voorzien van een retro, minimalistische ‘Classic Display’-stand, geïnspireerd op klassieke filmcamera’s. De weergegeven informatie is tot een minimum beperkt en staat subtiel onderin beeld. Zo fotografeer je in alle rust, met volle aandacht voor je compositie.

Nieuw is ook de Surround View-functie, waarmee je het gebied buiten je gekozen beeldkader zichtbaar maakt — als transparante rand of lijnpatroon, afhankelijk van de beeldverhouding. Het gevoel doet denken aan een optische zoeker, maar dan met de voordelen van digitaal.

Aan de voorzijde van de camera bevindt zich een multifunctionele bedieningshendel. Deze is zo geplaatst dat je hem met één hand bedient, zonder je grip te verplaatsen. Met deze hendel wissel je tussen de verschillende weergaven van de zoeker, pas je de beeldverhouding aan, bedien je de digitale teleconverter (1.4x en 2.0x) en activeer je eenvoudig de Surround View-modus. Snel, direct en precies zoals je het verwacht tijdens het fotograferen.

(3) Krachtige in-body beeldstabilisatie en geavanceerde functies voor creatieve vrijheid

De nauwkeurigheid van de gyrosensor is verbeterd en dankzij een nieuw algoritme reageert de camera nog sneller op trillingen. Het resultaat is 5-assige beeldstabilisatie tot wel 7.0 stops in het centrum en 6.0 stops aan de buitenzijde van het beeld. Dit maakt stabiel fotograferen mogelijk in uiteenlopende omstandigheden, zelfs zonder statief.

De digitale teleconverter biedt 1.4x en 2.0x vergrotingsniveaus. In combinatie met de hoge resolutie van de X-Trans™ CMOS 5 HR-sensor blijft de beeldkwaliteit hoog, ook bij digitaal zoomen – handig bij portretten of spontane momenten.

Het kantelbare scherm kan tot 180 graden omhoog en naar voren worden gedraaid, waardoor je eenvoudig vanuit hoge of lage hoeken fotografeert – of jezelf in beeld brengt voor een selfie of vlog.

De X-E5 kan video opnemen in 6.2K/30P en beschikt over tracking autofocus tijdens filmen. Zo leg je vloeiende, scherpe videobeelden vast met minimale inspanning.

(4) Voorzien van een hoogwaardige sensor en snelle beeldverwerkingsprocessor voor optimale beeldkwaliteit en autofocus

De sensor en beeldverwerkingsprocessor in de X-E5 is van de vijfde generatie binnen de X Serie. De beeldsensor is uitgerust met de 40,2 megapixel X-Trans™ CMOS 5 HR-sensor met back-illuminated structuur. Nieuwe algoritmen zorgen voor een hoge resolutie zonder dat de signaal-ruisverhouding hieronder lijdt.

Doordat de pixels efficiënter licht opvangen, is ISO 125 *5 – eerder alleen als uitgebreide instelling beschikbaar – nu de standaard gevoeligheid. Daarnaast biedt de elektronische sluiter een sluitertijd tot 1/180.000 seconde voor extreem nauwkeurige belichtingsregeling.

– eerder alleen als uitgebreide instelling beschikbaar – nu de standaard gevoeligheid. Daarnaast biedt de elektronische sluiter een sluitertijd tot 1/180.000 seconde voor extreem nauwkeurige belichtingsregeling. De X-E5 beschikt verder over AI-gestuurde onderwerpdetectie-AF *6 , ontwikkeld met deep learning-technologie. De camera herkent onder andere dieren, vogels, auto’s, motoren, fietsen, vliegtuigen, treinen, insecten en drones.

, ontwikkeld met deep learning-technologie. De camera herkent onder andere dieren, vogels, auto’s, motoren, fietsen, vliegtuigen, treinen, insecten en drones. De nieuwste autofocus-algoritmen maken bovendien nauwkeurige tracking mogelijk van bewegende onderwerpen, zelfs bij weinig contrast.



*5 Vergeleken met de FUJIFILM X-E4, waarin ISO 125 alleen beschikbaar was als uitgebreide gevoeligheid.

*6 Stel de instelling Onderwerpherkenning (Subject Detection) in op “BIRD” (vogels) om insecten te herkennen, of op “AIRPLANE” (vliegtuig) om drones te herkennen.

Beschikbaarheid en prijs

Productnaam Adviesprijs Beschikbaar FUJIFILM X-E5 1.549,- Euro Augustus 2025 FUJIFILM X-E5 + FUJINON XF23mmF2.8 R WR Kit 1.799,- Euro Augustus 2025

OVER FUJIFILM

FUJIFILM staat bekend als ‘s wereld grootste fotografische onderneming. Daarnaast heeft FUJIFILM door haar innovatiekracht grote bekendheid verkregen op het gebied van geneeskunde, multifunctionele materialen en diverse high-tech toepassingen.

FUJIFILM Electronic Imaging Nederland

Bekijk ook deze items