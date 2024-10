Fujifilm X-M5: de lichtste systeemcamera

terug

FUJIFILM presenteert de gloednieuwe X-M5 systeemcamera en de FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR II.

X-M5: de lichtste systeemcamera uit de X Serie

Met een gewicht van slechts 355 gram en afmetingen van slechts 11,19 centimeter breed, 6,66 centimeter hoog en 3,8 centimeter diep, is de X-M5 de lichtste systeemcamera binnen de X Serie. Dit maakt de het ideaal voor het fotograferen én filmen van de alledaagse dingen in het leven. De camera beschikt over een uitgebreid scala aan geavanceerde functies, zoals een op AI-gebaseerd autofocussysteem. Hiermee worden bewegende onderwerpen eenvoudig vastgelegd.

Het ontwerp van deze systeemcamera van FUJIFILM weerspiegelt de kenmerkende en hoogwaardige uitstraling van de X Serie. De camera beschikt over symmetrische knoppen aan de bovenzijde van de behuizing. Dit is niet alleen praktisch in gebruik, maar het oogt ook esthetisch mooi. Een handige ‘Film Simulatie’-knop is slim geplaatst waardoor er zeer snel geschakeld kan worden tussen 20 verschillende zogenoemde digitale filmrolletjes. Deze filmsimulaties kunnen zowel worden toegepast op foto’s als op video-opnames. Hierdoor is het bewerken van de foto’s niet langer meer noodzakelijk.



De X-M5 is uitgerust met een X-Trans CMOS 4 beeldsensor die beschikt over 26,1 megapixels. De aansturing en beeldverwerking wordt uitgevoerd door de razendsnelle X-Processor 5 microprocessor. De combinatie van de sensor en beeldverwerkingsprocessor biedt een ongeëvenaarde beeldkwaliteit en een zeer laag stroomverbruik.

Ook voor de videograaf biedt de X-M5 indrukwekkende specificaties, waaronder de mogelijkheid om video-opnames te maken in 6.2K/30P, in een kleurdiepte van 10-bit 4:2:2 kleur. Daarnaast kan er worden gefilmd in 4K/60P en 1080/240P. Hierdoor maakt deze systeemcamera hoge kwaliteit beelden in slow-motion. De camera beschikt verder over krachtige digitale beeldstabilisatie, waardoor ook wat grotere bewegingen veroorzaakt door het uit de hand filmen, worden gecompenseerd.

Door de maar liefst drie ingebouwde richtingsgevoelige microfoons (surround, vóór, áchter en vóór & áchter) kan de X-M5 audio van hoge kwaliteit opnemen. Voor storende geluiden, zoals het geluid van een airco, biedt de X-M5 uitstekende ruisonderdrukking.

Voor content-creators is er bovendien de nieuwe 9:16-modus, die het mogelijk maakt om video’s in verticale stand te schieten, wat handig is voor diegenen die hun filmpjes willen gebruiken op sociale media.

Verder zijn er nieuwe bitrate-opties toegevoegd van 8 Mbps en 25 Mbps, waardoor een snelle overdracht naar externe apparaten zoals een smartphone verzekerd is. Hierdoor kan een video-opname nog sneller worden ge-upload. De nieuwe FUJIFILM X-M5 is daarmee ook uitermate geschikt voor het maken van vlogs.

