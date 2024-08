Fujifilm Instax Mini Link 3 Fotoprinter

terug

FUJIFILM Europe GmbH, Imaging Solutions Division, lanceert de nieuwe instax mini Link 3™ instant fotoprinter, ontworpen om je alledaagse momenten om te toveren in levendige, kleurrijke instax™ mini foto’s. Dit innovatieve product, een update van de zeer populaire instax mini Link 2™ printer, combineert geavanceerde technologie met speelse functies, wat het de perfecte metgezel maakt voor het vastleggen, afdrukken en delen van levensmomenten op een eenvoudige, leuke en creatieve manier.

BELANGRIJKSTE INSIGHTS:

De nieuwe instax mini Link 3™ fotoprinter stelt gebruikers in staat om eenvoudig foto’s vanaf hun smartphone af te drukken en nu moeiteloos ‘in-the-moment’ 3D AR-effecten te creëren met instax AiR Studio™.

Geniet van de ultieme in-app fotobooth-ervaring met Click to Collage. In deze modus worden zes foto’s gemaakt met tussenpozen van drie seconden, waarna ze worden omgezet in een superleuke collage, klaar om afgedrukt te worden.

Nieuwe instax™ mini film “SPRINKLES”. Geïnspireerd door de instax AiR Studio™-effecten, heeft de nieuwe mini film een kleurrijk hagelslagpatroon dat doet denken aan taarten en ijs.

De instax mini Link 3™ printer, gecombineerd met de nieuwe instax AiR Studio™, stelt gebruikers instaat om moeiteloos ‘in-the-moment’ 3D AR-effecten toe te voegen tijdens het maken van foto’s.

Kies eenvoudig een achtergrond, voeg wat decoratie toe en maak het af met een animatie. Met opties zoals confetti, spotlights en hagelslag is er voor iedereen iets om een beetje extra creatieve magie aan hun foto’s toe te voegen. De nieuwe instant printer biedt ook de ultieme in-app fotobooth-ervaring met de Click to Collage-modus. Hiermee kunnen gebruikers een reeks van zes foto’s maken met tussenpozen van drie seconden en vervolgens twee, vier of zes leuke opnames kiezen om als collage af te drukken. Daarnaast kun je afdrukken vanuit video’s en op tal van andere creatieve manieren speels omgaan met vrienden.

Beschikbaar in drie trendy kleuren – Sage Green, Clay White en Rose Pink – is de instax mini Link 3™ printer met zijn getextureerde engemakkelijk vast te houden ontwerp net zo mobiel als je smartphone. Dit stelt je in staat om foto’s eenvoudig en moeiteloos overal af te drukken. De printer is uitgerust met drie unieke LED-lampjes aan de voorkant die aangeven wat de printer aan het doen is, waardoor deze instantfotoprinter zowel functioneel als stijlvol is. De printer ondersteunt ook de instax Pal ™ digitale camera voor directe afdrukken en beschikt overeen USB-Type C poort voor eenvoudig opladen.

Prijs en beschikbaarheid

De instax mini Link 3™ instant fotoprinter van FUJIFILM is verkrijgbaar voor een adviesprijs van €129,99 (incl. BTW). Dit product zal vanaf 28 augustus 2024 in heel Nederland te koop zijn.

Lancering van nieuwe instax™ mini film “SPRINKLES”

FUJIFILM is ook verheugd om de lancering van de nieuwe instax™ mini film “SPRINKLES ” aan te kondigen.Geïnspireerd door de nieuwe instax AiR Studio™-effecten, heeft de film een kleurrijk hagelslag-patroon dat doet denken aan taart, ijs en andere zoetigheden. Het hagelslagpatroon geeft een oer-Hollands effect aan je ontwerp, waardoor de film zowel kleurrijk, leuk als opvallend is.

De SPRINKLES-film past perfect bij de kenmerkende instax AiR Studio™ en Click to Collage-modus van de instax mini Link 3™ printer, wat een extra vleugje plezier en creativiteit toevoegt aan je instant foto’s. De nieuwe instax™ mini film “SPRINKLES” is vanaf vandaag bestelbaar en zal vanaf 28 augustus 2024, voor een adviesprijs van €9,99 (incl. BTW), leverbaar zijn in heel Nederland.

instax UP!™ Smartphone App Update

En dat is nog niet alles! FUJIFILM kondigt ook een update aan voor zijn gratis te downloaden instax UP!™ App. Een app ontworpen voor instax™-gebruikers om hun foto’s digitaal te scannen, importeren, organiseren en opslaan op één plek, ongeacht welk FUJIFILM instax™ instant film-, camera- of printerproduct ze gebruiken. De nieuwste toevoeging aan de instax UP!™ App is de introductie van “instax Days™”, eennieuwe kalenderfunctie waarbij je ingescande instax™ foto’s automatisch worden gedateerd en aan een kalender worden toegevoegd. Gebruikers weten onmiddellijk de datum van belangrijke momenten en kunnen de data ook aanpassen. De bijgewerkte instax UP!™ App is vanaf vandaag beschikbaar.

Voor meer productinformatie, bezoek https://instax.nl/printers/mini-link-3/ .

Bekijk ook deze items