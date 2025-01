Inschrijving Apeldoorn Photo Festival 2025 geopend

terug

De inschrijving voor het Apeldoorn Photo Festival 2025 is geopend. Het festival vindt plaats van 14 september tot en met 26 oktober 2025 in Apeldoorn en omgeving en heeft dit jaar het thema ‘Zien is Gelogen’. Dit thema onderzoekt de dunne lijn tussen waarheid en manipulatie en daagt uit tot een kritische blik op de rol van beelden in onze visuele wereld.

Thema: Zien is Gelogen. ©AP.

Het festival roept vragen op over hoe beelden ons denken beïnvloeden en welke verhalen vaak verborgen blijven. Deelnemers en bezoekers worden meegenomen in een wereld van illusies en persoonlijke interpretaties. De tentoongestelde werken en activiteiten spelen met perceptie, waarheid en vertrouwen en zetten aan tot nadenken over hoe beelden worden gebruikt en soms misbruikt.

Inschrijven

De inschrijving is geopend van 20 januari tot en met 3 maart 2025. Fotografen en beeldmakers kunnen zich aanmelden via het formulier op de website. Naast het exposeren van werk biedt het festival ook mogelijkheden om mee te doen via andere fotografie-gerelateerde activiteiten, zoals het geven van lezingen, workshops of andere creatieve bijdragen.

Goed om te weten

Om deel te nemen aan het Apeldoorn Photo Festival 2025 moeten activiteiten of projecten aansluiten op het thema ‘Zien is Gelogen’. Fotografie en/of film staan centraal in de activiteit, en het ingezonden werk dient origineel, recent en van eigen hand te zijn. Het resultaat of de activiteit moet toegankelijk zijn voor een breed publiek. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun project, waaronder het regelen van een locatie.

“Ontmoet andere gepassioneerde fotografen en beeldmakers, deel ideeën, en laat je inspireren door grensverleggende werken.”

Het festival heeft enkele vaste locaties gereserveerd, zoals CODA, ACEC, het Stadhuis van Apeldoorn, Stationsplein (buiten expo) en ons=ze eigen online galerij. Indien nodig biedt Apeldoorn Photo Festival ondersteuning bij het vinden van een geschikte locatie.

Beschikbare ondersteuning

Het festival stelt een beperkt budget beschikbaar voor aanvullende financiering van activiteiten. Apeldoorn Photo zorgt voor promotie van deelnemende projecten en biedt het een vast aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning. Na de sluitingsdatum worden alle inschrijving bekeken. Na 21 april hoor je of jouw deelname definitief is.

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hét platform voor fotografie-activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Met initiatieven zoals het Fotocafé, de Stadsfotograaf, een online galerij én het bekende tweejaarlijkse Fotofestival brengt Apeldoorn Photo fotografie in al haar vormen samen. Door projecten en evenementen onder één naam te verenigen, stimuleert Apeldoorn Photo samenwerking en een sterker cultuuraanbod.

Het platform inspireert, verbindt en reflecteert op de kunst van fotografie. Als non-profitorganisatie faciliteert Apeldoorn Photo samenwerkingen en biedt het een podium voor fotografieliefhebbers om zich te laten verrassen en ontwikkelen. Het platform staat altijd open voor nieuwe ideeën, samenwerkingen en deelnemers die samen willen bouwen aan een fotografische toekomst.

Meer informatie over het festival en aanmelden op de website van Apeldoorn Photo.

Bekijk ook deze items