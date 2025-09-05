terug

Een groep Nederlandse topfotografen zamelt, met de online verkoop van fotoprints, in voor Oxfam Novib.

© Sanja Marusic

Elke deelnemende fotograaf levert hiervoor één foto, formaat 30 cm aan de lange zijde. Fotolab Kiekie maakt hiervan een giclée print op prachtig Hahnemühle FineArt Pearl papier, voor één aantrekkelijke prijs: €125,- incl. verzendkosten binnen Nederland. De opbrengst gaat naar Oxfam Novib.

© Frank Ruiter, Golden Gate Bridge

De actie loopt van 1 september t/m 1 november 2025. Hierna sluit de webshop en zijn de fotoprints niet meer verkrijgbaar.

© Petterik Wiggers/ Panos Pictures UK

Oner de deelnemende Nederlandse fotografen namen als Vincent Mentzel, Neeltje de Vries, Rianne Noordegraaf, Eddy en Tessa Posthuma de Boer, vandeCamp&Heesterbeek, Carla Kogelman, Prins de Vos, Chas Gerretsen, Ilvy Njiokiktjien, Sanja Marusic, Kees Rijken en vele anderen.

Bijzonder is dat dit jaar ook internationaal vermaarde fotografen van Oxfam Novib meedoen, waaronder Petterik Wiggers, Taiwo Aina, Moses Sawasawa en Nana Kofi Acquah. Fotografie voor Goed steunt goede doelen, maar promoot ook Nederlands fotografie talent. De collectie van 50 fotografen bestaat dan ook uit bekende namen én opkomende talenten.

Bekijk de collectie op www.fotografievoorgoed.nl