Fotografie voor Goed 2024: Save the Children

terug

Van 1 februari t/m 31 maart 2024 is Fotografie voor Goed weer live! Fotografie voor Goed steunt met de verkoop van fotoprints goede doelen, maar promoot ook Nederlands fotografietalent. Deze keer wordt geld ingezameld voor Save the Children – ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie.

© Chantal Heijnen

Save the Children heeft één doel: onomkeerbare verandering voor én met kinderen creëren. De fotoprints kosten €125 per print inclusief verzendkosten binnen Nederland. Van iedere verkochte fotoprint gaat de volledige opbrengst naar Save the Children. Dit komt neer op €65 tot €90 per foto, afhankelijk van de vergoeding voor de fotograaf. Dit kan per foto verschillen – dat bepaalt de fotograaf zelf.

© Caspar Claasen

Sommige fotografen doneren hun foto, anderen vragen een minimale vergoeding. Zo steun je met de aanschaf van een prachtige fotoprint van een Nederlandse fotograaf de organisatie Save the Children en hun belangrijke humanitaire werk, maar support je tegelijkertijd Nederlands fotografie–talent.

De deelnemende fotografen zijn onder andere: Aisha Zeijpveld, Anaïs Lopez, Carla Kogelman, Chantal Heijnen, Eddy Posthuma de Boer (postuum), Gosse Bouma, Hossein Fardinfard, Loes Haverkort, Lotte van Raalte, Nicole Segers, Oleg Klimov, Prins de Vos, Sanne Derks, Suzanne Ranzijn, Tara Fallaux, Tessa Posthuma de Boer & Vincent Mentzel.

Bekijk ook dit item