Verkoop foto’s Fotografie voor Goed

Van 28 september t/m 28 november 2024 is Fotografie voor Goed weer live. Ditmaal niet alleen met een online printsale, maar ook met een expositie en een veiling in sociëteit de Kring, Amsterdam.

© Sanja Marusic

Fotografie voor Goed steunt met de verkoop van fotoprints goede doelen, maar promoot ook Nederlands fotografie-talent. Met deze actie zamelen we geld in voor Save the Children – ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. De opbrengst gaat naar de hulp voor kinderen in Gaza.

© Maarten van Schaik

De fotoprints kosten €125 per print inclusief verzendkosten binnen Nederland. Er doen 20 Nederlandse fotografen mee. Van iedere verkochte fotoprint gaat de opbrengst naar Save the Children voor Gaza. Dit komt neer op €65 tot €90 per foto, afhankelijk van de vergoeding voor de fotograaf. Dit kan per foto verschillen – dat bepaalt de fotograaf zelf. Sommige fotografen doneren hun foto, anderen vragen een minimale vergoeding. Zo steun je met de aanschaf van een prachtige fotoprint van een Nederlandse fotograaf de organisatie Save the Children en hun belangrijke humanitaire werk, maar support je tegelijkertijd Nederlands fotografie–talent.

© Carla Kogelman

Expo & veiling

Tegelijk met de online printsale is er een expositie in sociëteit de Kring in Amsterdam. Hier zijn de foto’s uit de online collectie te zien in groter formaat. Deze unieke, grotere prints zullen op 28 november worden geveild, op een feestelijke veilingavond in de Kring. De fotografen zullen hierbij aanwezig zijn voor een meet & greet, en om hun geveilde foto’s te signeren. Ook de opbrengst van de veiling is natuurlijk voor Save the Children voor Gaza.

