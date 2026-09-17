Fotografencafé Kasteel Woerden met Nick Hannes

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Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert weer een gevarieerd programma voor de foto-liefhebber. Het avond programma begint om 19.30 met een beeldverhaal van Francis Ammerlaan (2004).

© Francis Ammerlaan

Zij is een Haagse beeldend kunstenaar. Voor haar ligt de kracht van een foto niet alleen in wat het toont, maar in wat het kan worden. Haar werk begint met foto’s die intuïtief in de natuur zijn gemaakt. Daaruit creëert zij nieuwe werelden waarin verhalen en verbeelding samenkomen.

Om 20.00 uur verwelkomen we de Belgische fotograaf Nick Hannes.

© Nick Hannes

Na het behalen van zijn masterdiploma fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent in 1997, werkte Nick acht jaar als fotojournalist. Daarna besloot hij zich volledig te richten op zelfstandig opgezette documentaire projecten. Zijn fotografie reflecteert op belangrijke hedendaagse thema’s zoals migratie, globalisering, verstedelijking en crisis. In zijn beeldverhaal blikt Nick terug op drie decennia fotografie aan de hand van zijn meest spraakmakende boekprojecten: Garden of Delight en New Capital. Nick Hannes (°1974, Antwerpen) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. Hij werkte 8 jaar als freelance persfotograaf alvorens zich toe te leggen op langdurige.documentaire projecten over grote maatschappelijke thema’s als migratie, urbanisatie en globalisering.

© Nick Hannes

Zie voor uitgebreide info:

NB. De toegang tot het avond programma is gratis. Reserveren niet nodig.

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