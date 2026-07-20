Fotografencafé Kasteel Woerden 3 augustus 2026

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Fotoplaza met Mirjam Koch en Wim van der Meeren en Het verhaal achter BredaPhoto Festival 2026:’Our Songs Came Through’ door Friso Wijnen.

© Wim van Meeren

Voorprogramma: 19.30 | Fotoplaza met Mirjam Koch en Wim van der Meeren

© Mirjam Koch

Mirjam Koch-Rose (1974) is een schrijver en autonoom beeldmaker, geboren in Paramaribo, Suriname en opgegroeid in Nederland. Haar fotografie kan worden omschreven als openhartig, poëtisch, intiem en ontwapenend. In haar werk richt zij zich veelal op thema’s rond identiteit, mentale gezondheid, sociale gerechtigheid en culturele diversiteit.

Wim van der Meeren vertelt over de totstandkoming van een fotoboek waarin zijn oeuvre, gemaakt door de jaren heen, aan bod komt. Het werk is deels analoog gemaakt en is in zwart wit en benadrukt daar mee het documentaire karakter van het boeiende werk.

Hoofdprogramma: 20.15 | Het verhaal achter BredaPhoto Festival 2026:’Our Songs Came Through‘ door Friso Wijnen, directeur

Wijnen vertelt over de ins en outs van dit belangrijke Fotofestival. De twaalfde editie van het internationale BredaPhoto Festival opent op 11 september 2026. Verspreid door de stad Breda toont het festival fotografie en audiovisuele kunst op verrassende locaties zoals parken, het oude politiebureau en een voormalige vrouwengevangenis. Deze editie gaat over troost en veerkracht. Onder de titel Our Songs Came Through brengt BredaPhoto indrukwekkende foto’s, videokunst. BredaPhoto vertelt verhalen die je raken, van mensen op verschillende plekken in de wereld, die misschien wel dichter bij je staan dan je verwacht. BredaPhoto 2026 brengt werk bijeen van ruim veertig fotografen en kunstenaars, vaak voor het eerst te zien in Nederland, soms speciaal voor het festival gerealiseerd.

Reserveren niet nodig.

Aanvang 19.30 uur | Kasteel Woerden, Woerden

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