Fotografencafé Kasteel Woerden: Jan Banning

Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert een gevarieerd programma voor de fotoliefhebber op maandag 25 augustus. Met als gast Jan Banning. Hij vertelt in de Ridderzaal in drie beeldverhalen hoe hij zich tot succesvol kunstenaar & fotograaf heeft ontwikkeld. Aanvang is om 19.30 uur. Voorprogramma: Fotoplaza met Hans Franz. De avond wordt om 21.15 uur afgesloten met portfolio-reviews door vier professionele fotografen.

© Jan Banning

Jan Banning – Vroege projecten

Jan begon in de jaren ’80 met sociaal-documentaire projecten over o.a. landhervormingen in Portugal en de nasleep van oorlogen. Hij legde onder meer de gevolgen van Agent Orange in Vietnam vast en werkte aan indringende series over dwangarbeid tijdens WOII in Azië. Zijn werk kenmerkt zich door een kritische blik op macht, recht en historische gevolgen.

Jan Banning – Het verhaal van Christina Boyer

In een interview met Aart Sliedrecht vertelt Jan over zijn aangrijpende project rond Christina Boyer, een Amerikaanse vrouw die al decennia vastzit voor de dood van haar dochter. Met foto’s, documenten en reconstructies onderzoekt hij haar zaak én het Amerikaanse rechtssysteem. Een indringend beeldverhaal over schuld, recht en twijfel.

Jan Banning – Verzoeningsproject Rwanda

In dit project portretteert Jan Banning daders en slachtoffers van de genocide in Rwanda (1994), vaak samen op één foto. Het project toont hoe verzoening mogelijk is, zelfs na extreem geweld. Jan laat een preview zien van de exposities in Boston | New York en Cortona (it). Later in het jaar verschijnt het boek en in december 2025 een tentoonstelling in Museum Hilversum.

